Flor Vigna se sinceró sobre el duro momento que vivió: "Pésimo"

En medio de su creciente éxito como cantante, Flor Vigna reveló el doloroso momento que atravesó a nivel personal y que marcó el paso siguiente en su carrera.

En el marco de su más reciente lanzamiento musical titulado Suelto, el cual realizó en colaboración con Miss Bolivia, Flor Vigna decidió ponerse en contacto cercano con sus seguidores y fanáticos, quienes, según ella misma asegura, son los que le permiten explorar nuevas áreas en su carrera gracias a su apoyo constante. Sin embargo, en medio de este diálogo, terminó por confesar el duro momento que vivió.

A través de sus historias de Instagram, Flor Vigna se tomó el tiempo de contestar algunas preguntas que sus seguidores le dejaron en el sticker que cumple esta función. Así fue como, frente a una confesión que la conmovió muchísimo, la multifacética artista encontró el espacio para explayarse sobre un triste momento en su vida que determinó el futuro de su carrera profesional, pero específicamente la musical.

"Amo Suelto, justo lo que necesitaba escuchar. Te amo Flor, muchos éxitos en todo", fue el mensaje que recibió Vigna y el cual la inspiró a abrir su corazón por completo. "Yo también necesité mucho ese consejo. Estaba pasando por un momento personal pésimo", expresó la artista en sus historias de Instagram sobre la situación que la inspiró a escribir su último lanzamiento. Así mismo, Flor Vigna también reveló quien fue la persona que la ayudó a salir adelante.

"Fue mi vieja, tan sabia como siempre, la que me repitió muchas veces: suelto y confío y algo mejor pasará. ¡Y pasó!", continuó Vigna con la emoción que tanto la caracteriza. "Les deseo muchos nuevos comienzos, ¡a descubrir la vida! No puede ser tan solo eso que ya conocemos. Descubrir, descubrir y descubrir", concluyó la artista junto a una foto en donde posaba con su mamá, su gran consejera.

Por el camino correcto: el gran momento de Flor Vigna

Frente a la gran oleada de críticas que recibió tras el lanzamiento de su primera canción UY!, Flor Vigna decidió hacer caso omiso a los malos comentarios y enfocarse en perseguir sus sueños, ya que la música es un área que quiere explorar desde hace rato. Fue por este motivo que, en el marco de estas preguntas y respuestas que habilitó en Instagram, Vigna se explayó sobre la idea de enfrentarse a sus miedos.

"Yo me caigo desde chiquita, pero me di cuenta que prefiero dármela en lo que me gusta, así por lo menos aprendo y me acerco a mi mejor versión. Cada error o frustración me lleva a estudiar más, entrenar, ensayar, aprender a producir. Nunca estuve tan viva como ahora autogestionando este proyecto. Tengo que aprender mucho más, asique seguro me caiga mucho. Voy a intentar disfrutar el viaje y dar lo mejor de mi", expresó Vigna.