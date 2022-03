Flor Vigna reveló detalles de su intimidad con Luciano Castro: "Me enseñó"

Flor Vigna habló sobre su relación con Luciano Castro y contó que él la ayudó a descubrirse a sí misma en la sexualidad.

Flor Vigna y Luciano Castro oficializaron su romance en octubre de 2021 y desde entonces se muestran inseparables. Según contaron, se conocieron en el gimnasio en donde entrenaban juntos y empezaron a hablarse porque los dos habían sido convocados para el mismo proyecto actoral. Más tarde, Flor se bajó para dedicarse de lleno a la música pero se mantuvieron en contacto y acordaron una primera cita. Ahora, la artista brindó un detalle revelador sobre su intimidad: Luciano fue la primera persona que le hizo explorar su sexualidad a fondo.

Antes de Castro, Flor Vigna había estado en pareja con Nico Occhiato durante casi 6 años. Se conocieron en 2014 mientras trabajan juntos en el reality show Combate y, en 2018, terminaron su relación hasta que se reconciliaron en 2020, en plena cuarentena estricta por el coronavirus. En marzo de 2021, le pusieron un fin definitivo a su relación porque eran “más amigos que novios”, según las palabras de Vigna. Sin embargo, Flor asegura haber descubierto su sexualidad recién hace 2 años, a sus 25.

“Era muy virga. Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Y admito que fue una responsabilidad mía”, reveló durante una entrevista exclusiva para Infobae. En este sentido, explicó que la causa de su inhibición tenía que ver con los roles de género que se ven reflejados en la intimidad. “Basta de creer que el sexo es un servicio o es un show que hay que hacer para ellos. Tenemos un gran poder y por siglos se nos inculcó el miedo de usarlo”, reflexionó.

Vigna asegura que todo este proceso de desinhibición también la benefició como artista. “La seducción femenina es poética. Y fui aprendiendo a soltar mi sensualidad en una coreo como un hecho artístico, como un lenguaje sin el más mínimo reparo en que alguien suponga que soy puta por eso”, sentenció. Con respecto a Castro, explicó que fue él quien, al enamorarse de ella, logró que ella también se enamorara de sí misma.

“Cuando él me dijo: ´Qué lindo que es ese lunar que tenés ahí´, yo me enamoré de ese lunar. De un lunar al que jamás le había puesto atención. La conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma. Y todo, hasta el entrelazamiento de los cuerpos, comienza a tener otra connotación. El morbo te resulta banal y lo que sentís, lo que pasa entre los dos, pasa a ser místico”, declaró.

Flor Vigna reveló qué fue lo que la enamoró de Luciano Castro

“Lucho tiene algo muy lindo. De cuidado, de preguntar qué quiero y necesito. Me enseñó a amarme y a que yo también puedo ser mimada. Un día me miró desnuda y me dijo: ´Nunca te operes´. No dejo de aprender de él y de sus miradas”, relató la cantante. Asimismo, explicó que siente una conexión muy fuerte con él, como si se conociesen de otra vida. Además, señaló que hay muchos puntos en común en sus historias porque los dos crecieron en el mismo barrio y en “familias muy humildes”. “De chico vivió en el mismo barrio que yo. Claro que no nos cruzamos por la diferencia de edad, pero hablamos de los mismos lugares: el Club All Boys, el Argentinos Juniors y el bar Tokyo, que tanto hemos frecuentado en diferentes etapas”, cerró.