Filmaron a Javier Milei hablando por teléfono en la calle y se escuchó todo: "A tres"

La charla del candidato presidencial de La Libertad Avanza que se volvió viral. La producción de LAM compartió el clip en Twitter y se llenó de comentarios de todo tipo.

Javier Milei y Fátima Florez ya no ocultan ningún aspecto de su noviazgo. De hecho, hasta intercambian mensajes tiernos mensajes a través de sus cuentas de Instagram. Y en las últimas horas, se filtró un video del candidato presidencial hablando por celular en el medio de la calle y un comentario sobre la humorista hizo que se vuelva viral.

El clip llegó a las manos de la producción de LAM, el programa conducido por Ángel de Brito en América TV, y lo compartieron a través de su cuenta de Twitter. "Milei: 'Mi novia vive acá cerquita", escribió el @elejercitodelam y de inmediato la publicación se llenó de interacciones.

En el video, se lo escucha al libertario decirle a la persona que estaba al otro lado de la línea: "Yo, digamos, Estoy yendo bastante seguido cerca de su casa porque mi novia vive a tres cuadras". El clip generó todo tipo de opiniones, como viene sucediendo desde que Milei y Fátima hicieron público su romance, pues hay quienes sostienen que se trata de una puesta en escena y otro se muestran felices por la flamante pareja. “Muy armado”, “Me da mucha ternura”, “Qué circo”, “Se nota mucha” y “Todo para decir que tiene novia”, fueron algunos de los comentarios que recibió el tuit.

Sin embargo, Fátima y Milei se podría separar muy pronto. La artista es muy solicitada en el exterior y tiene una oferta que la alejaría de nuestro país por un tiempo. Según La Pavada de Diario Crónica, Florez "está decidiendo si va a Mar del Plata o acepta la oferta de Tomy Dunster para Estados Unidos".

Marcelo Tinelli confesó un secreto a voces sobre Javier Milei

Marcelo Tinelli se metió en política tras la victoria de Javier Milei en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y lanzó declaraciones polémicas. El gerente artístico de América TV se refirió al líder de La Libertad Avanza de una manera que nadie esperaba y generó revuelo tanto en el mundo del espectáculo como en las reELdes sociales.

El conductor del Bailando 2023 se metió de lleno en la discusión de Milei con Lali Espósito y Pampita, pero también se atrevió a calificarlo como político. El empresario de medios rompió el silencio en medio del evento para la foto oficial del reality, en la antesala del debut del show el próximo 4 de septiembre.

"Hay libertad de expresión y cada uno puede decir lo que piensa. Pampita y Lali son grandes artistas y se pueden expresar, pero Milei también les puede responder", consideró el presentador en diálogo con La Nación. "Que peligroso. Que triste", había dicho la cantante de 31 años en su cuenta de Twitter, situación que la llevó a ataques por parte de militantes de La Libertad Avanza y una chicana del propio Milei. Por su parte, Pampita también expresó su preocupación por los métodos del economista y el candidato presidencial la criticó con dureza.

Pero Tinelli no se quedó allí y también decidió opinar sobre cómo ve a Milei en el futuro próximo de la Argentina, ante la posibilidad de que pueda ser elegido como presidente. Marcelo lanzó un comentario sobre el precandidato a presidente por La Libertad Avanza que despertó todo tipo de reacciones: "Lo veo como un gran político de la Argentina. Me parece perfecto. Nadie se tiene que ofender por lo que digan sobre uno, y lo digo con conocimiento de causa", expresó en apoyo al dirigente liberal. Además, también charló al respecto con Clarín sobre el resultado de las elecciones y remarcó: "Me parece que hoy surge una nueva fuerza que tiene que ver con el hartazgo de mucha gente".