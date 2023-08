Marcelo Tinelli reveló un secreto a voces sobre su relación con Javier Milei: "Lo que digan sobre uno"

Marcelo Tinelli realizó un sorpresivo comentario sobre la victoria de Javier Milei en las Elecciones PASO 2023. Qué dijo el conductor y gerente de América TV.

Marcelo Tinelli se metió en política tras la victoria de Javier Milei en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y lanzó declaraciones polémicas. El conductor de América TV se refirió al líder de La Libertad Avanza de una manera que nadie esperaba, situación que causó revuelo tanto en el mundo del espectáculo como en las redes sociales.

El gerente artístico de America TV se metió de lleno en la discusión de Milei con Lali Espósito y Pampita, pero también se atrevió a calificarlo como político. El empresario de medios rompió el silencio en medio del evento para la foto oficial del Bailando, en la antesala del debut por América TV el martes 22 de agosto

Qué dijo Tinelli sobre Milei, Pampita y Lali Espósito

"Hay libertad de expresión y cada uno puede decir lo que piensa. Pampita y Lali son grandes artistas y se pueden expresar, pero Milei también les puede responder", consideró el conductor en diálogo con La Nación. "Que peligroso. Que triste", había dicho la artista de 31 años en su cuenta oficial de Twitter, situación que la llevó a ataques por parte de militantes de La Libertad Avanza y una chicana del propio Milei. Por su parte, Pampita también expresó su preocupación por los métodos del economista y el candidato la criticó con dureza.

Pero el locutor no se quedó allí y también decidió opinar sobre cómo ve a Milei en el futuro próximo de la Argentina, ante la posibilidad de que pueda ser elegido como presidente. Tinelli lanzó un comentario sobre el precandidato a presidente por La Libertad Avanza que despertó todo tipo de reacciones. "Lo veo como un gran político de la Argentina. Me parece perfecto. Nadie se tiene que ofender por lo que digan sobre uno, y lo digo con conocimiento de causa", expresó en apoyo al dirigente liberl. Además, también charló con Clarín sobre el resultado de las elecciones: "Me parece que hoy surge una nueva fuerza que tiene que ver con el hartazgo de mucha gente".

La foto de Tinelli con un importante político

Las palabras sobre Milei son un nuevo guiño político de Tinelli, quien hace poco se mostró cerca de otra figura de ese universo. Tiempo atrás, el conductor fue fotografiado junto a un importante político y sorprendió a sus seguidores, puesto que nada hacía pensar que esta imagen aparecería en las redes sociales.

Por aquel entonces Marcelo Tinelli había viajado a Paraguay y allí se reunió con Santiago Peña, quien es el flamante presidente. Fue el propio político quien compartió la foto en su cuenta oficial de Twitter, arrobó al conductor argentino y escribió las siguientes palabras: "¡Gracias Marcelo Tinelli por la visita! Hablamos del talento de nuestra gente y de las oportunidades que Paraguay ofrece a la industria del entretenimiento".

Santiago Peña fue electo presidente de Paraguay el pasado 30 de abril, y asumió su nueva función el próximo 15 de agosto de 2023. El 29 de mayo, Alberto Fernández recibió Peña en la Residencia de Olivos junto al vicepresidente paraguayo electo, Pedro Allana.