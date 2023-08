El comentario grosero de Milei cuando le mencionaron a Pampita: "Que nos las tenga"

El candidato a Presidente por el espacio de La Libertad Avanza salió a atacar a la modelo Carolina "Pampita" Ardohain luego de las repercusiones que tuvieron sus comentarios sobre el resultado de las PASO.

Las declaraciones de Carolina "Pampita" Ardohain sobre los resultados de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) llegaron hasta los oídos de Javier Milei, candidato del espacio La Libertad Avanza que consiguió el 30% de los votos, y el libertario estalló de furia con un retruque grosero. "Es una tontería", sentenció, menospreciando a la figura mediática.

El cruce se desencadenó cuando Pampita mostró su preocupación ante el escenario que dejaron las PASO, con Milei imponiéndose como el candidato más votado en las urnas. "Una de las cosas que dice Milei y de las que más me preocupan, es la posibilidad de comprar armas al tener una mayoría de edad. Los ejemplos que tengo de otros países es que no hay un testeo previo de la salud mental de la persona que compra las armas, y como sabemos hay tiroteos en colegios, teatros, en cines...", señaló la modelo en su paso por LAM (América TV).

"No sé si es ese el país que quiero para mi familia a futuro. Esa es una de las cosas que más me preocupan de Milei. Después habló de la venta de órganos, la privatización de la educación y la salud pública...", siguió la esposa del empresario Roberto García Moritán, "el marido de Pampita", en alusión a las propuestas políticas del candidato.

La respuesta de Javier Milei no se hizo esperar y en el programa López 910 (La Red) hizo pública su respuesta a Pampita, quien se mostró asustada por la posibilidad del fácil acceso a las armas. “Bueno, está bien. Que nos las tenga”, sentenció. “El tema es que creer que Pampita es neutral. Es una tontería. Digo, es la esposa de señor Roberto García Moritán, alguien que se ha dedicado sistemáticamente a ensuciarme desde Juntos por el Cambio. Entonces no es una visión neutral”, cerró.

Mariano de la Canal escrachó a Javier Milei y ventiló todo: "Te conocimos cuando..."

"¿Quién es Lali? La que nos cantó el himno en el mundial cuando fuimos campeones. También llena estadios en varios países por su música. Ya si no sabés eso me parece que sos poco popular", escribió el "Fan de Wanda" en una de sus historia de Instagram, indignado con las declaraciones de Milei. Y agregó: "Me da un poquito a misoginia ese comentario. Me da como a esa gente que tiene un poquito de poder y ya se hacen los cool nombrando a los Rolling Stone. Amora, todos te conocimos cuando eras novio de la cantante Daniela, endúlzame que soy café".

De la Canal se despegó de cualquier mensaje partidario antes de que los usuarios de redes reaccionara y soltó: "Aclaro: estoy bancando a Lali, no me gusta cuando chicanean a una mina. Javier Milei, Patricia Bullrich o Sergio Massa me dan igual. Nunca nadie me regaló nada. Todo me lo gané a base de pasar vergüenza en la tele entreteniéndolos y laburando como perra".