Fernanda Iglesias reveló por qué no siguió con Martín Bossi: "Obsesionado"

Fernanda Iglesias recordó cómo terminó el romance que tuvo con Martín Bossi en el 2008 y fue lapidaria.

Fernanda Iglesias rompió el silencio luego de que Romina "Momi" Giardina contara que su relación con Martín Bossi terminó porque la engañó con la panelista de LAM en el 2008. "Estaba como obsesionado y yo no entendía por qué", reveló la periodista en diálogo con el portal PrimiciasYa.

En una distendida charla radial, "Momi" Giardina contó que allá por el 2008 estaba muy enamorada de Martín Bossi, con quien compartía Showmatch, donde el humorista era uno de los integrantes más destacados del programa de Marcelo Tinelli. Pero todo terminó con mucho dolor para la bailarina, ya que se enteró a través de los medios que el comediante estaba viviendo un romance con Fernanda Iglesias, lo que generó que debiera empezar a tomar antidepresivos.

El portal PrimiciasYa se comunicó con Iglesias para saber cómo vivió aquella situación en la que quedó involucrada en un triángulo amoroso y sus declaraciones fueron lapidarias. "La realidad es que salimos apenas tres meses, de los cuales sólo el primero fue intenso. Luego la historia se fue diluyendo", comenzó contando la panelista de LAM, que remarcó también que cuando comenzó su relación con Bossi, el humorista le aseguró que estaba soltero, por lo que no sabía de su vínculo con Giardina.

Sobre cómo y por qué terminó el romance con Martín Bossi, Fernanda Iglesias recordó: "Él vivía hablándome de ella (Giardina). Estaba como obsesionado y yo no entendía por qué". Pero hubo una situación en particular que hartó a la periodista, quien decidió dar por finalizada esta historia de amor. "Hasta que una madrugada me llama llorando para hablarme de ella y ahí le dije 'resolvé tus cosas' y se terminó la historia entre nosotros", explicó la panelista de LAM. De todos modos, en el 2018, Iglesias y Giardina se cruzaron en un estudio de televisión y la angelita pudo aclararle a la bailarina que durante los tres meses que duró su romance con Bossi nunca supo que ellos tenían una relación.

El teatro le dice adiós a Martín Bossi

Según trascendió, Martín Bossi culminará el domingo 28 de agosto un ciclo que comenzó en 2020 y fue de los más vistos hasta el día de hoy. Kinky Boots le generó al humorista un sinfín de elogios, y también de críticas, por la interpretación de su personaje Lola.

El motivo por el cual Martín Bossi dejará de hacer esta obra teatral que protagoniza junto a Fernando Dente es meramente laboral: de acuerdo a lo expresado por A24, el exintegrante de ShowMatch le dedicará todo su tiempo a la filmación de una serie que se emitirá en una reconocida plataforma digital. La misma lo tendrá como protagonista absoluto.