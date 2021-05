Facundo Arana en la mira por una fiesta clandestina en su bar.

Se conocieron imágenes de una fiesta clandestina en un bar de Nordelta que fue propiedad del actor Facundo Arana. Las redes sociales viralizaron, además, un polémico video sobre el evento ilegal en tiempo de pandemia de COVID-19. Indignado, el galán salió a contestar las acusaciones que lo señalaron por incumplir la cuarentena.

En un principio, trascendió que la supuesta fiesta habría ocurrido fuera del horario permitido para la apertura de bares y establecimientos de recreación, según las reglamentaciones que implementó el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires debido a la pandemia. Y cuando se conoció que el bar era propiedad del reconocido actor Facundo Arana se destapó una olla a presión de acusaciones hacía el actor de Muñeca brava.

Fue Intrusos (América TV) el magazine que se comunicó con Arana para que dé su versión de los hechos y se descargué ante la polémica. Virginia Gallardo explicó que el actor se desvinculó de lo ocurrido: "Me dijo 'desde diciembre no tengo nada que ver con el bar' y después noviembre que no voy al lugar". Y sostuvo: "El actual propietario indicó que el bar abrió sus puertas de 11 a 19 y que están cumpliendo con todas las normativas dispuestas por el Gobierno".

La reacción de las redes sociales no se hizo esperar y cientos de usuarios se indignaron ante las imágenes y el video que señalaron contra el actor, que el año pasado había decididio apostar a ese emprendimiento ante la crisis laboral que enfrentan muchos artistas.

Por otro lado, Arana considera que usaron su nombre para difamarlo por lo cual le confirmó a la panelista Virginia Gallardo que ya tomará cartas en el asunto contra quienes desataron la polémica que le salpicó en la cara,

La última vez que Facundo Arana se convirtió en noticia fue cuando se anunció que quedaría a cargo de En el Aire. El programa que se emitió los sábados y domingos de 1 a 2 de la mañana en Radio Nacional. En el Aire está pensado para que sea un espacio personal con relatos, historias y música con la participación del público. Casualmente el nombre del programa es el mismo que Arana utiliza en el unipersonal por el que ganó dos Premios Estrella de Mar, los más importantes y distinguidos del ambiente artístico-teatral.