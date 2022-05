Evelyn Von Brocke reveló el calvario de salud que atraviesa: "Me siento pésimo"

La famosa periodista develó cómo atraviesa su segundo contagio de coronavirus e hizo un fuerte descargo.

Evelyn Von Brocke habló de su salud y generó gran preocupación. Luego de asistir a la gala de los Martín Fierro 2022, la famosa periodista y panelista se contagió de coronavirus y, desde entonces, mantuvo a sus seguidores al tanto de la situación. Sin embargo, en una reciente entrevista radial, contó detalles sobre el calvario de salud que atraviesa.

En diálogo con Mariana Brey y Nico Peralta para el ciclo radial Detrás de escena, emitido por AM 540, Evelyn Von Brocke contó el malestar que atraviesa tras haberse contagiado del virus una vez más. "Es la segunda vez que tengo COVID y la verdad es que no está nada bueno", comenzó por relatar la panelista.

Von Brocke contó que se encuentra aislada en su casa, con varios días de fiebre y mucho dolor corporal, pero que no se compara con el malestar que atravesó la primera vez que se contagió. "Transité el coronavirus por primera vez sin vacuna y mi marido estuvo internado en terapia intensiva, luchando por su vida. Yo tuve transfusiones de sangre y la pasé fulera pero ahora, en esta segunda vez con la enfermedad, estoy mucho mejor. Me veo bárbara en comparación con la primera experiencia, pero igual me siento pésimo de vuelta", continuó su relato.

En cuanto al contagio, Evelyn especificó que no sabe precisar en que momento contrajo en virus. "Eso es imposible de saber pero me empecé a sentir mal después de haber estado en los Martín Fierro. Esa noche saludé a mucha gente, incluidos Jey Mammón y Mirtha Legrand, que también están cursando la enfermedad. No sé quién contagió a quién pero todos estamos con COVID", expresó pero aseguró que afortunadamente cuenta con tres dosis de vacuna.

"Una vez que terminó la ceremonia en el Hilton y volví a mi casa, me quité el vestido, me saqué los zapatitos, dejé de ser una princesa para convertirme en Cenicienta, y ahí comencé a sentir dolores en el cuerpo y en los huesos. En ese momento supe que era otra vez el COVID", sentenció sobre el tema.

Un año desafortunado para la salud

Actualmente, Evelyn Von Brocke atraviesa este cuadro de salud con mucho malestar pero sin complicaciones. Sin embargo, hace ya varios meses que arrastra problemas de salud que "no le permiten disfrutar". Sin ir más lejos, en diciembre tuvo en accidente en donde se quebró una pierna y atravesó una extensa rehabilitación.

"Me rompí la tibia y el peroné y eso me obligó a parar todo. Aquel día estaba yendo a almorzar con Marina Calabró y me caí 10 escalones en un estacionamiento, que estaban pintados de negro en una escalera caracol y me hice pelota", reveló sobre el incidente. "Me rompí en mil pedazos y me tuvieron que operar y poner clavos. Siento que soy la Mujer biónica, o una especie de Robocop", sentenció luego de confesar que en marzo "aprendió a caminar de nuevo".