Esteban Lamothe está indignado con la inseguridad: "Parece un chiste"

El actor se manifestó a través de las redes por un hecho de inseguridad que le tocó de cerca.

Esteban Lamothe sorprendió a sus seguidores con una publicación en la que manifestó su indignación ante un hecho de inseguridad. El actor hizo pública una situación que le tocó vivir de cerca y no dudó en compartirla con el público que lo sigue en las redes sociales.

A través de las historias de su cuenta personal de Instagram, Esteban Lamothe replicó una publicación de su hermano, quien denunció que fue víctima de un robo. El hermano del artista expresó: "Parece un chiste, pero no. Hace unas horas me robaron la bici y es el tercer choreo en dos meses. El posteo es básicamente por si la ven, si se la ofrecen. Por lo general tratan de descartarla en seguida y los repuestos de ese modelo no son muy buscados, así que no creo que la desarmen".

La publicación de Esteban Lamothe.

Para detallar aún más lo sucedido, el hermano de Esteban Lamothe agregó: "Es una Mountain Trekk 4400 rodado 26, después haré otro posteo pidiendo algún laburo extra y esas cuestiones. Hay que ser medio mago para sacar fuerzas cuando todo te tira tan para abajo". Por su parte, el actor se sumó al pedido y en la publicación que replicó, escribió: "A mi hermano le robaron su herramienta de trabajo, si sabe algo avísenle".

Esteban Lamothe revolucionó las redes con una postal caliente

El actor volvió locos a los seguidores al publicar una selección de postales que subieron la temperatura. A modo de celebrar su cumpleaños, Esteban Lamothe eligió dos fotografías en las que se lo ve completamente desnudo para festejar su natalicio. El artista las acompañó con un simple agradecimiento: "Gracias por los saludos".

Ángela Leiva, con quien se lo vinculó durante la grabación de La 1-5/18, fue una de las primeras en comentar la publicación de Esteban Lamothe. Sin embargo, actualmente no figura su interacción en la publicación, lo que indica que la cantante decidió eliminar su comentario. Es probable que el novio de la artista haya manifestado que no le parecía apropiado que haga ese tipo de intervenciones en las publicaciones de personas con las que en algún momento se la vinculó.

La cantante está en pareja con uno de los músicos de su banda, luego de que se diera a conocer la noticia de que él estaba a punto de convertirse en padre con su expareja y que Ángela Leiva aclarara que estaba al tanto de la situación, la incipiente pareja dejó de esconderse y disfruta de su relación. La artista reveló que está muy enamorada.