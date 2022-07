Esmeralda Mitre sufrió un accidente automovilístico y fue derivada al hospital

La famosa actriz fue víctima de un choque mientras se dirigía a su casa en San Antonio de Areco.

Esmeralda Mitre sufrió un accidente automovilístico en pleno viaje a San Antonio de Areco. Según trascendió, la actriz fue embestida por un vehículo que se incorporaba a la ruta y ambos conductores fueron derivados al Hospital Municipal Emilio Zerboni por control.

La exparticipante del Cantando 2020 no sufrió lesiones graves y catalogó a la situación como "una desgracia con suerte" en diálogo con Teleshow. "Fue un choque en la Ruta 8 y la 41, en el cruce que está muy mal hecho...Yo venía por la 41 y me embistió un auto que se cruzó entrando a la autopista por la que yo circulaba. Pero, por suerte, ninguna de las dos partes salió herida", reveló Mitre en la misma entrevista.

Según reveló la misma Esmeralda Mitre, ella se encontraba de camino a su casa de campo en la misma localidad, pero el accidente irrumpió su travesía. Sin embargo, Mitre negó haber recibido asistencia médica y, por otro lado, aseguró que se la pasó realizando las denuncias y algunos trámites.

Esmeralda Mitre reveló a qué periodistas quiere echar de La Nación

Esmeralda Mitre sorprendió al revelar los nombres de los periodistas que sacaría del canal de televisión, La Nación Más, ya que es una de las dueñas de la emisora. La exparticipante de Bailando por un sueño reflexionó sobre el sesgo partidario de muchos comunicadores que incentivan el odio y el fanatismo desde su lugar en los medios.

"En este tiempo estuve pensando el directorio ideal. Elegí un equipo que es secreto todavía pero es magnífico, ya me dieron el ok y son personas muy conocidas y muy importantes, que serán los asesores externos de la sociedad anónima, que son los que crean las ideas, es un equipo que ya está armado", expresó la hija de Bartolomé Mitre en diálogo con Karina Mazzocco en su programa, A La Tarde.

Mitre dio su opinión ante la calidad periodística de cada uno de los miembros de La Nación Más y lanzó: "Me parece que esté, es un honor que esté en el diario, es una mujer muy preparada, es politóloga y me consta que se rompe el alma trabajando", sobre Marina Calabró; "Me parece que ha mejorado un poco este último tiempo. Creo que mis comentarios un poco los bajaron un poco", sobre Eduardo Feinmann; "Si yo tuviera que tomar una decisión lo sacaría", sobre Luis Majul, "Me parece que está bien, pero todos tienen que tener un pensamiento plural y no ser extremadamente contrario de una manera tan ruin", sobre Jonatan Viale. Además, Esmeralda reveló que dejaría en la emisora a Luis Novaresio, Fernando Carnota y Pablo Rossi.

"Yo no voy a hablar de las personas que están a cargo del diario, pero puedo opinar de mi diario y creo que hoy hay un autoritarismo con respecto al periodismo. No sé si son todos buenos profesionales, la verdad yo me lo replantearía. Hay periodistas que están todo el día maltratando a las mismas personas", concluyó la celebridad.