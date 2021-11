Escandalosa denuncia contra L-Gante y su entorno en la filmación de su nuevo videoclip

El referente de la Cumbia 420 recibió una dura acusación luego de la filmación de nueva producción en Puerto Madero.

L-Gante es uno de los artistas que más revuelo generó en los últimos tiempos en la escena de la música urbana y con motivo de todos los éxitos que cosechó durante este año, a fines de este mes dará su primer show en el emblemático estadio Luna Park donde cantará todos sus hits. El líder de la "Cumbia 420" participó de la nueva canción "BAR" de Tini Stoessel, un dueto en el que mezclaron sus estilos y fue muy celebrado por los fanáticos de ambos. El single ya tiene más de 600 mil escuchas en Spotify y 13 millones de reproducciones en Youtube. A pesar de estos hitos, no todo es festejo para el cantante, ya que habría recibido una denuncia por un supuesto hurto en la filmación de su próximo video.

Según lo publicado por El Intransigente, el presunto robo se habría dado en el casino flotante de Buenos Aires en Puerto Madero, locación del futuro video del artista. Cuando se finalizó la jornada de rodaje, parece ser que algunos miembros del entorno de Elián Valenzuela se habrían llevado una bolsa con varios mazos de cartas y fichas que el establecimiento les habría prestado como elementos de utilería para la grabación.

Esta no sería la primera vez que se pone en duda la honestidad de los integrantes del equipo del músico oriundo de General Rodríguez. Cuando tuvo una breve crisis con su novia, Tamara Báez, ambos compartieron fuertes declaraciones en contra del otro, y la joven mencionó que los conocidos del padre de su hija, Jamaica, se aprovechan de él. "Te deseo lo mejor y a tu hija la podés ver cuando quieras y cuando puedas. Pero yo no te quiero ver nunca más. Mientras vos trabajás, bol…, te viven todos tus amigos y le decís a la que era tu mujer que ‘vive de tu costilla’. Cómo te equivocaste, Elian", expresó furiosa la joven en ese momento.

Qué pasó con el avión en el que viajaba L-Gante

No es la única mala noticia que recibió L-Gante en los últimos días. En los primeros días de noviembre vivió un momento dramático cuando, producto de un desperfecto técnico, el avión en donde viajaban él y sus compañeros tuvo que aterrizar de emergencia. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y hasta el propio artista bromeó en las redes sociales solicitando alguien que "lo ayude a empujar". Ahora bien, ¿qué sucedió con la aeronave para llegar a esta situación alarmante?

Si bien no hubo mayores detalles sobre lo sucedido, el avión que trasladaba a L-Gante sufrió un percance en plena gira por Sudamérica. "Alguien que me ayude a empujar", lanzó el cantante en su cuenta de Instagram. Todo hace indicar que, teniendo en cuenta que luego el aeroplano siguió su camino, no se trató de un inconveniente sumamente grave.