Ernestina Pais rompió el silencio tras el choque y supuesta huida

Ernestina Pais habló del accidente y su posterior supuesta intención de huir de la escena sin dejar sus datos.

Ernestina Pais rompió el silencio luego de protagonizar un accidente automovilístico en Palermo y que se dijera que había intentado huir de la escena para luego ser frenada por un móvil policial que estaba en la zona. "Jamás intenté huir", se defendió la conductora de Ernestina y el otro país (NET TV) en diálogo con el portal PrimiciasYa.

En los últimos días, en las redes sociales empezó a circular que Ernestina Pais había chocado con un auto en el barrio porteño de Palermo. El escándalo se produjo cuando en LAM contaron que el conductor del otro vehículo quiso pedirle su documentación para hacer la denuncia ante su seguro, pero la exconductora habría intentado huir, sin éxito ya que la detuvo un móvil policial que casualmente pasaba por ahí. En el programa de Ángel de Brito inclusive pasaron el testimonio de una testigo del hecho.

Enterada de que era tendencia en redes, Ernestina Pais dialogó con PrimiciasYa y dio su versión de lo que sucedió el sábado pasado. "Es absolutamente mentira todo, jamás haría algo así", comenzó contando la conductora. Pais también remarcó que en el video que circuló no se la veía discutiendo o intentando escapar de la escena sino que estaba el policía tomándole los datos con mucha calma.

"Los dos hicimos la denuncia y arreglamos todo entre nosotros, no entendemos quién es esta persona que salió hablar", detalló sobre cómo lo que charló con el otro conductor. En ese sentido, Pais analizó: "Si yo hubiese hecho algún escándalo deberia haber un video sobre eso y no lo hay". Sobre por qué tardó en salir a hablar del tema, la conductora explicó que al no tener Twitter no se enteró de todo lo que sucedió y hasta se había ido a dormir "tranquila". "Estamos en un país en llamas y soy tendencia porque no di los papeles del seguro del auto, me da risa", concluyó Ernestina Pais en su charla con PrimiciasYa.

Qué dijo la testigo del hecho en LAM

Una mujer que habría presenciado el accidente de Ernestina Pais relató lo sucedido. "El sábado por la tarde en Palermo venía por una cuadra, quiso pasar una camioneta y la chocó. En lugar de pararse avanzó, pero la paró justo el semáforo que cortó", señaló, mientras añadió que apenas se bajó el conductor del vehículo subió su ventanilla para evitar la conversación.

"Volvió a cortar el semáforo y avanzó, con la mala suerte que justo dobla un móvil policial y el señor empezó a los bocinazos. Ella quedó entre el medio del móvil policial y de la camioneta que había chocado", añadió. Cabe recordar que en octubre del 2019, Ernestina Pais había tenido un accidente vial cuando manejaba su auto en Olivos en horas de la madrugada y se negó a hacerse el test de alcoholemia.

En el cierre del relato de la testigo, sostuvo que "fue horrible lo que hizo porque la Policía le dijo que bajara la ventanilla y empezó a reírse. Desagradable el tema". Por el momento, no se supieron más novedades al respecto de esta situación, pero se presume que finalmente presentó los papeles tras la intervención de la Policía.