El video viral de Maru Botana: enseñó cómo besar un vidrio y estallaron los memes

La cocinera mostró una particular grabación y en las redes no tardaron en recordar cuando se volvió viral por chupar hielo.

La famosa pastelera Maru Botana volvió a estar en la mira de todos. Luego de su video chupando un hielo, ahora se mostró de una manera particular que provocó el estallido de las redes siendo tendencia y con memes desopilantes.

Mediante una historia de Instagram, sorprendió besando un vidrio y en la grabación escribió: "Beso vidrial". Duró unos siete segundos y al final se la vio mirando directo a la cámara y muerta de risa.

Los memes por el video de Maru Botana

Sin contexto alguno publicó el clip y tras el desconcierto, el universo de las redes sociales -Twitter sobre todo- hizo lo suyo. Varias personas se hicieron eco del momento cibernético y empezaron a hablar del tema, hasta ingeniándoselas con memes al respecto.

Está a la vista el despliegue de los usuarios de la red social del pajarito para el abordaje del video del momento protagonizado por la cocinera Maru Botana, quien meses atrás se había vuelto viral por chupar hielo.

Maru Botana debutó en Masterchef Celebrity Uruguay

La pastelera argentina fue invitada como jurado de la edición MasterChef Celebrity de Uruguay en su tercera temporada. "Es un honor para mí estar acá, estoy muy feliz", destacó Maru, quien reemplazó a Sergio Puglia, jurado titular ausente por problemas de salud.

"No me voy a guardar ningún elogio si se portan bien", añadió frente a la mirada de los 26 participantes y también de sus colegas. No solo es la única argentina en la edición charrúa del programa de cocina, sino que hay otra figura de la televisión.

Se trata de Ronnie Arias, quien sorprendió con su incorporación al programa de cocina. El periodista se suma a Patricio Giménez, coterráneo que participó pero de la edición realizada durante el 2021.

La reaparición de Maru fue fugaz pero hacía tiempo que no volvía a la TV. Se la observaba subiendo algunos vídeos mediante su cuenta de Instagram y Facebook no solo de sus producciones culinarias, sino también de viajes y visitas turísticas.