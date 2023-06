El TOP 10 de cantantes más ricas del mundo además de Taylor Swift y Rihanna

Estos 10 artistas demuestran que su talento y éxito no solo se reflejan en la música, sino también en su impresionante fortuna acumulada a lo largo de los años.

La revista Forbes ha publicado su lista anual de los artistas más ricos del mundo, y este año no es una excepción. La lista incluye a una variedad de nombres destacados en la industria de la música, demostrando que el dinero no tiene preferencias en cuanto a personalidades se refiere.

Rihanna

Rihanna encabeza la lista como la primera artista musical más rica. La originaria de Barbados ha incrementado su fortuna gracias a su imperio empresarial, que incluye una exitosa línea de cosméticos y ropa. Con 1.4 mil millones de dólares, su marca Fenty Beauty continúa generando beneficios. A pesar de llevar varios años sin lanzar nueva música, sigue siendo una de las artistas con mayor número de oyentes mensuales en las plataformas de streaming musical.

Taylor Swift

Taylor Swift sigue de cerca a Rihanna en la lista. La estrella musical, que actualmente está inmersa en una gira millonaria con su tour "Eras", ha acumulado una fortuna de 740 millones de dólares. Solo en el último año, su álbum "Midnights" le ha reportado 170 millones de dólares, demostrando su habilidad en el mundo del marketing.

Madonna

Madonna ocupa el tercer lugar como una de las artistas más ricas de Estados Unidos. La "reina del pop" ha dedicado cuatro décadas a la música, lo que ha generado cuantiosos beneficios a lo largo de su carrera. Además, este año está celebrando sus 40 años en los escenarios con una gira muy especial, lo que supone otra fuente de ingresos. Se estima que su fortuna actual ronda los 580 millones de dólares.

Beyoncé

Beyoncé, otra reconocida figura en la industria de la música, se encuentra en cuarto lugar con una fortuna de 540 millones de dólares. Además de su éxito musical, también ha obtenido ganancias significativas con su reciente tour en solitario llamado "Renaissance", el primero que realiza en siete años.

Celine Dion

Celine Dion, con una carrera musical de tres décadas, ha acumulado una fortuna de 480 millones de dólares. Con éxitos como "My Heart Will Go On", "It's All Coming Back to Me Now" y "I'm Alive", se ha convertido en una de las artistas más exitosas de todos los tiempos.

Dolly Parton

El género country también tiene su representación en la lista con Dolly Parton. La estrella ha amasado una fortuna de 440 millones de dólares a lo largo de su destacada carrera.

Barbra Streisand

Barbra Streisand le sigue de cerca con una fortuna de 430 millones de dólares, resultado de su dedicación y trabajo incansable a lo largo de su vida.

Paul McCartney

Paul McCartney cuenta con un patrimonio de más de 1000 millones de dólares.

Paul McCartney, exmiembro de los Beatles, también se encuentra entre los artistas más ricos del mundo. Como cantante, compositor y bajista, McCartney ha sido reconocido con numerosos premios y es conocido por su filantropía y apoyo a diversas organizaciones benéficas internacionales.

Bono

Bono, líder de la banda de rock U2, es otro de los cantantes más ricos del mundo. Su fortuna proviene tanto de su carrera musical como de sus negocios. Bono ha sido reconocido con el título de caballero de honor y ha recibido numerosos premios por su contribución a la música.

Julio Iglesias

Finalmente, Julio Iglesias, el cantante español más exitoso del mundo, también figura entre los 10 artistas más ricos. Su hijo, Enrique Iglesias, también ha seguido sus pasos en el mundo de la música. A lo largo de su carrera, Julio ha ganado numerosos premios y cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood desde 1985.