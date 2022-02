El mal momento que atraviesa Karina La Princesita: "Para nada bien"

La cantante se sinceró en sus redes sociales sobre los motivos que la llevaron a pasar un mal momento personal.

Karina La Princesita abrió su corazón ante su público y reveló que no atraviesa un buen momento, en una de sus publicaciones de Instagram. La cantante de Con la misma moneda hizo alusión a su presente personal y dejó en claro que le cuesta compartir sus sentimientos con sus seguidores.

"Creo que no soy de abrirme demasiado, pero a veces me cuesta estar bien", comenzó la artista, en alusión a cuán difícil es para ella en algunas ocasiones encontrar estabilidad emocional. "Soy una persona que se siente por momentos muy triste y en este momento no la estoy pasando para nada bien. Pero mi hija y cantar me salvaron la vida".

Por otro lado, Karina se atajó a tiempo ante las posibles críticas sobre los privilegios que tiene y todos los motivos por los que puede ser feliz. "Y no vengan con que hay gente que está peor, porque la mente de cada uno es un mundo y yo siente que muchas cosas que viví son injustas", agregó la ex ministra de Seguridad y sumó: "Por eso, me cuesta mucho a veces sentirme bien".

"Verles la cara al cantar me hace sentir especial por un instante, cosa que no siempre pasa; gracias por eso. Y a quienes me hacen tanto daño, ojalá que la vida se encargue de ustedes también", concluyó su discurso la celebridad en una de sus historias de Instagram y así decidió correrse de la premisa de solo postear situaciones alegres en las redes sociales para revelar cómo es realmente su actualidad sentimental.

Karina La Princesita tiene más de 2.6 seguidores en Instagram.

El enojo de Karina "La Princesita" por la suspensión de uno de sus shows

Ante un inconveniente que no le permitió realizar uno de sus recitales, Karina se expresó en sus redes sociales y reveló el motivo por el que no pudo tocar en vivo. "Bueno, Salto Uruguay, el micro que nos lleva se rompió en el camino. La empresa que nos traslada consiguió otro de reemplazo, pero no llegamos a cumplir con los requisitos pedidos en la aduana uruguaya", enunció la cantante a través de su cuenta de Instagram. Y agregó: "Hicimos lo posible y tratamos de conseguir por todos lados, pero nadie nos pudo ayudar. Lo sentimos mucho".

"De más está decir que la gente de La Bambola y quienes nos llevaban a Salto, hicieron lo posible por ayudar. Lo siento mucho, estaba muy ilusionada", cerró la celebridad, sin quitarle mérito al establecimiento donde iba a dar su show.