El lujoso departamento de Cristina Pérez en Puerto Madero.

Mientras el sector obrero trabaja para mantener un alquiler y los gastos que conlleva mantener un hogar, la periodista de Telefe Noticias y Radio Mitre, Cristina Pérez, se regala una vida de lujos en su carísimo e imponente piso en Puerto Madero. Vista al río, gimnasio privado, una biblioteca nutrida y piscina son algunas de las comodidades que se permite la conductora macrista.

La pareja laboral de Rodolfo Barili vive en una propiedad horizontal de categoría que, entre otras comodidades, tiene un amplio gimnasio al que recurre varias veces a la semana, sin necesidad de salir del complejo. En su cuenta de Instagram comparte con sus seguidores sus rutinas fitness que apuntan a llevar una vida saludable.

Además, el lujoso edificio en donde vive la periodista tiene un amplio gimnasio y una pileta climatizada, en la que se la puede ver en varias de sus fotografías, sonrientes y looks llamativos.

Otro de los placeres que la conductora macrista se permite alimentar es la lectura. Recita textos y se fotografía desde distintos rincones de su piso en compañía de libros. La glamorosa biblioteca que se hizo hacer a medida, de pared a pared y en color blanco, es el fondo predilecto para varias de sus publicaciones "en casa".

Como si fuera poco, las comodidades del departamento se completan con una terraza cuya vista da al Río. Un escenario imponente y a la altura de un hogar con tantos detalles de lujo.

Cristina Pérez le confió a Rodolfo Barili: "El amor es una gema exótica"

Los conductores de Telefe Noticias, Rodolfo Barili y Cristina Pérez, despidieron el año siendo entrevistados por Robertito Funes en el segmento "Taxife" liderado por el ex conductor de "Sobredosis de TV" (C5N). "El amor es una gema exótica", le confió Pérez a su compañero, que le propuso matrimonio en Nochebuena a la abogada Lara Piro.

“Yo no me enamoro fácil. Me tiene que caer como un rayo y ahí me enamoro. El amor es una gema exótica. Cuando llega, llega haciéndose esperar. He tenido grandes amores y he sido muy feliz. No tengo en mis planes casarme pero la vida a veces te sorprende“, expresó Pérez, sobre su actual situación sexoafectiva, y señaló que, al contrario que Barili, está soltera.

En otro de los momentos de la entrevista, la periodista afirmó que su deseo más íntimo es volver a enamorarse. “Me gustaría poder decirle al hombre del que me enamore: ‘Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo’. Es una línea de Borges o decirle una línea de García Lorca: ‘Tu corazón caliente y nada más'”, dijo antes de bajarse del taxi de Roberto Funes Ugarte.