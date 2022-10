El letal descargo del papá de Tini Stoessel tras las críticas a su ombligo: "Aberrantes y repudiables"

El productor de televisión rompió el silencio y se refirió a los periodistas paraguayos que criticaron el físico de la cantante.

Alejandro Stoessel hizo un letal descargo tras las fuertes críticas que recibió su hija, Tini Stoessel, por su aspecto físico. En su presentación Juegos Suramericanos Asunción 2022, Paraguay, los conductores del programa que emitía el show no se dieron cuenta que tenían su micrófono encendido y se escuchó cómo criticaban el ombligo de la cantante.

Luego de que la situación se volviera viral y se convirtiera en un tema de debate en redes sociales, el papá de la reconocida cantante brindó una entrevista con Clarín y fue contundente contra las personas que critican a su hija por su aspecto físico. "Si bien los comentarios que se escucharon en la transmisión fueron aberrantes y repudiables, no son nuevos", empezó por decir.

En este marco, el productor lanzó: "Mi hija viene lidiando con este tipo de agresiones desde hace muchos años". Además, añadió: "Lo positivo de todo esto fue la reacción de la gente, espontáneamente generó consciencia acerca de lo dañino que es hablar del cuerpo de los demás en forma despectiva".

Por último sentenció: "Fue lamentable. Nunca se disculparon con quien fue blanco de sus agresiones". Por otro lado, Alejandro aseguró que no se tomarán medidas legales al respecto: "No, ya hicieron demasiado daño opacando una fiesta donde el espíritu era el de la inclusión y la no discriminación a través del deporte y los jóvenes".

Tini Stoessel fue letal contra quienes critican a su ombligo: "No se estresen"

Tini Stoessel hizo un fuerte descargo contra los periodistas que criticaron su ombligo y fue letal en las redes sociales. Luego de que unos conductores de televisión paraguayos criticaran su físico, la cantante rompió el silencio en sus redes sociales y destrozó a los comunicadores.

A través de un vivo de Instagram, la intérprete de La Triple T y Fantasi se refirió a los polémicos dichos de los conductores paraguayos durante su presentación en los Juegos Suramericanos Asunción 2022 y los destrozó. "Para las personas que están preocupadas por mi ombligo. Es un ombligo. Nací así", empezó por decir la artista picante.

"Es el ombligo que tengo y está todo bien. Yo lo amo con todo mi corazón", continuó la cantante quitándole dramatismo al tema. "No se estresen por un ombligo porque no tiene nada de malo. Todo bien", añadió Stoessel sin ánimos de seguir dándole vueltas al tema. Por último, Tini sentenció: "Nací con este ombligo, ya está. Qué se le va a hacer". En paralelo, miles de seguidores le mostraron su apoyo y repudiaron los dichos de los periodistas paraguayos que criticaron sin piedad el aspecto físico de la famosa cantante urbana.