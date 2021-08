El lapidario chiste de Rodrigo Lussich sobre la candidatura del marido de Pampita

El conductor de Intrusos fue letal con el esposo de la modelo e hizo alusión a que el único motivo de su fama es su matrimonio.

El periodista Rodrigo Lussich se expresó sobre la candidatura de Roberto García Moritán en las próximas elecciones legislativas y chicaneó al político con algunos comentarios en alusión a que el único motivo por el que los ciudadanos lo conocen es su matrimonio con la modelo Pampita. Fiel a estilo, el presentador de televisión demostró su postura ante la incursión en política del empresario.

“A Roberto García Moritán le dicen 'el marido de Pampita'. ¿En la boleta va a decir 'el marido de Pampita'? Porque la gente va a buscar en la boleta 'el marido de Pampita' y no lo va a encontrar. Es que para un candidato político es difícil”, expresó Lussich después de ver una nota donde Pampita se refería a la faceta social y solidaria de su esposo, quien encabeza la lista de legisladores de Ricardo López Murphy, por Republicanos Unidos.

En la entrevista, Pampita dio a conocer si oficiará de primera dama y acompañará a su esposo en su carrera como político y sorprendió con su respuesta: “Me parece que está bueno que cada uno tenga su mundo. Yo elegí la tele y él eligió la política. Nos apoyamos, nos admiramos, pero no mezclamos. A él le apasiona la política, conoce mucho más de lo que la gente se imagina sobre las necesidades de la gente. Me parece que es una persona que tienen que descubrir porque, lamentablemente, hay un prejuicio porque se ha casado conmigo”.

“Él se lo toma con mucho orgullo, no reniega de eso, pero me encantaría que lo puedan conocer un poco más. Hace muchos años que está involucrado en las necesidades de la gente”, concluyó Carolina sobre el hecho de que una gran parte del electorado conoce a García Moritán como “el marido de Pampita”.

Pampita y García Moritán se casaron en 2019.

Presentación de Ana

Hace menos de dos semanas nació Ana, la primera hija que Pampita tiene con su actual marido, y a las pocas horas la celebridad dio a conocer el rostro de la pequeña en una publicación de su cuenta de Instagram. “Ana: benéfica, piadosa, misericordiosa, aquella que hace el bien. L mujer llena de gracia y compasión, favorecida por Dios. ¡Gracias al cielo por este regalo que nos llena de emoción y nos colma el alma de tanto amor! Y gracias a vos, amor mío. El hombre que me hace reír fuerte, me duerme abrazada todas las noches y cumple todos mis sueños, ¡te amo tanto, tanto! Qué maravilla haberte encontrado”, escribió en el pie de foto.