El insólito percance de Barbie Vélez que terminó en accidente: "Mala leche"

Luego de haber superado el coronavirus por segunda vez, otro problema de salud aqueja a Barbie Vélez. A continuación, todos los detalles.

La vida de Barbie Vélez podría definirse como una montaña rusa de emociones en este momento. Luego de haber celebrado su casamiento en el mes de septiembre y haberse ido a una romántica luna de miel, el fin de año encontró a la actriz nuevamente contagiada de coronavirus, infección que atravesó de forma leve y sin mayores complicaciones. Ahora, que ya se encuentra completamente recuperada de este virus, Barbie debe enfrentarse a un nuevo problema de salud.

Todo comenzó cuando la hija de Nazarena Vélez decidió contar a través de sus redes sociales la desopilante situación que vivió y la cual la hizo terminar con un diagnóstico médico que no esperaba. Con bronca pero también un riéndose de su propia desgracia, Barbie contó que había sufrido un accidente a la salida del gimnasio y que terminó por lastimarse uno de sus pies.

"Les juro que me río de mi mala leche, no lo puedo creer", empezó por decir Vélez antes de relatar el divertido episodio que derivó en un problema mayor. "¿Pueden creer que me esguincé el tobillo? Así como lo escuchan", continuó Barbie y complementó al explicar que había sido "de la manera más tonta posible". Pese a que muchos de sus seguidores se preocuparon, la actriz aseguró que se encontraba bien a pesar del dolor que le generaba la situación.

"Si vos me decís, fue entrenando, fue corriendo… No, ya había terminado de entrenar, todo, estaba caminando y pisé mal en ojotas, no es que en tacos. Hermoso", culminó Barbie Vélez sobre la serie de sucesos que desembocaron en que se lastime el pie de la manera en que lo hizo. Afortunadamente, la artista buscó asistencia médica rápido y pudo saber cuáles son los pasos que tiene que cumplir para su recuperación.

Una nueva incorporación: Barbie se denominó como mamá

En los últimos días y frente a los intensos pedidos de sus fanáticos de que se convierta en mamá, Barbie Vélez anunció que su pequeña familia con Lucas Rodríguez se agrandaba. "Bienvenido Darwin a la familia. No es la mejor foto, pero nuestras caras lo dicen todo", expresó la actriz en sus redes sociales con una tierna foto con su nueva mascota.

Según informó la artista, este perro había sido rescatado a través de un refugio y ella y su esposo "estaban muy ansiosos por conocerlo". "No puede ser más bueno y dulce", explayó Barbie sobre este perro de raza caniche toy y así mismo aseguró que "no había mejor manera de arrancar el 2022".