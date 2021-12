El insólito accidente de Eva de Dominici en medio de un rodaje

Eva de Dominici sufrió un accidente durante un rodaje y lo contó en sus redes sociales.

Eva de Dominici protagonizó un insólito accidente durante un rodaje y contó las consecuencias en sus historias de Instagram. La actriz, que vive en Miami, regresó a la Argentina y aprovechó para subsanar el problema físico que le trajo el contratiempo sufrido durante la grabación.

Instalada en Estados Unidos, donde vive con su pareja Eduardo Cruz (hermano de la reconocida actriz Penélope Cruz) y su hijo Cairo, Eva de Dominici regresó a la Argentina para visitar a su familia y aprovechó para visitar algunos programas. De la misma forma, la actriz también desmintió los rumores de que "La China" Suárez le había mandado mensajes a su pareja. Pero lo que más sorprendió fue una publicación en sus historias de Instagram en la que reveló un terrible accidente que sufrió durante un rodaje.

"Por un accidente en un rodaje tuvieron que cortarme todas las pestañas del ojo izquierdo", reveló De Dominici en sus redes sociales. "Ayer Maia Acosta hizo un trabajo magnífico con pestañas permanentes y me salvó", agregó la actriz en su publicación, que acompañó con una imagen de su rostro sin evidencias del terrible accidente que sufrió y por el que debió ser asistida casi de urgencia.

La terrible revelación de Eva de Dominici

En su paso por Los Mammones, Eva de Dominici explicó por qué tardó tanto en confirmar su embarazo. "Hay un estudio que en la Argentina es opcional pero en Los Ángeles forma parte del control de rutina, es un screen fetal que ve lo genético", comenzó contando la actriz. "Me avisaron que tenía dos mutaciones genéticas inactivas que podían llegar a estar activas en el bebé", agregó De Dominici. Finalmente, la ex Patito Feo reconoció que con su pareja no la pasaron bien: "Fue duro. Había que estudiarlo a Eduardo porque si él las llegaba a tenerlas también, mi bebé tenía un 25% de chances de tenerlas activas y por ende, pocas chances de sobrevivir".

La respuesta de Eva de Dominici sobre los rumores con "La China" Suárez

Después de quedar en el medio del escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara, "La China" Suárez volvió a quedar en el centro de la escena cuando se comenzó a rumorear que le había enviado videos subidos de tono a Eduardo Cruz, pareja de Eva de Dominici. Lejos de quedarse callada, "La China" disparó con todo contra la periodista que dio esa información: "Tengo las pelotas por el piso". Una semana después del polémico mensaje, la ex Casi Ángeles y Eva de Dominici tuvieron un cariñoso intercambio en redes sociales, dejando bien en claro cómo es su relación.