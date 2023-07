El impensado desafío ÍNTIMO de Nicolás Cabré y La China Suárez: "Volvería"

Nicolás Cabré y "La China" Suárez se mostraron juntos para hacer un reto viral que despertó todo tipo de reacciones. El video de los actores donde se los ve muy unidos.

Nicolás Cabré y "La China" Suárez estuvieron juntos nuevamente por un reto de TikTok que se volvió viral en las demás redes sociales. Los actores, que estuvieron en pareja dos años y tuvieron a su hija Rufina, realizaron un desafío íntimo que implicaba hablar del romance que tuvieron y generaron todo tipo de reacciones.

Es sabido que tanto Cabré como "La China" mantienen una muy buena relación tras haber sido pareja entre los años 2011 y 2013. Ambos lo demuestran en sus redes sociales, donde no solo se sacan fotos con Rufina, la hija que tienen en común, sino que ahora se animaron a más e hicieron un reto viral.

En el marco del cumpleaños de su hija, los famosos actores realizaron un desafío viral sobre las relaciones de pareja. "¿Quién es menos sentimental?", fue la primera pregunta mientras se señalaban entre los dos. "¿Quién es más celoso?", fue la otra pregunta que desembocó en una respuesta clara: coincidieron en que era Cabré.

Luego sumaron a Rufina, la hija en común que tienen; y a Magnolia, la hija de "La China" con Benjamín Vicuña, para repetir las preguntas pero con efectos graciosos en sus caras. En un momento, hubo una que los descolocó completamente: "¿Quién volvería con su ex?". Estuvieron muy lejos de responder, ya que miraron con cara de sorprendidos y señalaron a una de las niñas para evitar la polémica.

Pampita rompió el silencio sobre el video de La China Suárez en el motorhome

Pampita habló a fondo sobre las polémicas declaraciones de "La China" Suárez, quien recientemente, publicó un video en sus redes sociales burlándose del fuerte enfrentamiento que protagonizaron ambas a fines de 2015, en torno a Benjamín Vicuña. A pesar de que parecían tener una buena relación al día de hoy, Suárez sorprendió a todos al publicar aquel clip, que generó una fuerte indignación en las redes sociales. Lejos de quedarse callada, Pampita dio una contundente opinión al respecto.

Aquella vez, la modelo enfrentó uno de los momentos más duros de toda su vida: encontró a su marido en un motorhome dentro de un set de filmación, teniendo relaciones sexuales con "La China". Con el correr de los años, se reconciliaron por el bien de sus hijos y mantienen una relación cordial. Sin embargo, la exestrella de Casi Ángeles se burló de lo sucedido y compartió un video en sus redes sociales, cantando una canción junto a sus maquilladoras: "En el motor, de 'La China', una China se peleó. Ojalá se peinen todas, la puta que te parió".

Cuando los periodistas de Intrusos (América TV) le preguntaron a Pampita qué había pensado sobre esta situación, la modelo respondió: "El domingo yo llegué de Tailandia y uno de mis hijos se quería cortar el pelo. Estaba en la casa del papá y estaba Magnolia, que dijo quiero ir. Le pregunté a Eugenia, dijo que sí y me fui al shopping a cortarle el pelo a mi hijo con Magnolia incluida, porque es la hermana de los chicos".

Con esto, dejó en claro que no está dispuesta a nuevas peleas con Suárez. "Mil veces me dice '¿querés que venga Beni, querés que venga Beltru?' y se los llevo. Para nosotras es re normal porque son hermanos, ellos se crían juntos. No están esperando el día que les toca o no les toca... La puerta de mi casa está abierta para sus hermanos siempre, y si alguno quiere venir a visitar aunque yo no esté, pasa directamente", sumó Pampita.