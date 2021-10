El fuerte susto que vivió Candelaria Tinelli: “Hay que cortarla”

La influencer se expresó sobre un mal momento que vivió en un famoso bar. Candelaria Tinelli dejó un profundo mensaje en su descargo.

Candelaria Tinelli utilizó una de sus historias de Instagram para hacer alusión a una situación incómoda que vivió con un empleado de un conocido bar de Buenos Aires. La hija de Marcelo Tinelli calificó a su situación como una discriminación de género y escribió un contundente texto como descargo.

“¿Por qué será que siempre los patovicas te tratan mal?. Yo soy una mina educada, y estoy completamente sobria. Soy cero de hacer estas cosas, pero no soporto el maltrato sobre todo de los hombres que se creen que son unos capos y unos graciosos irónicos bárbaros”, comenzó su descargo la celebridad de redes y aseguró que su pasó un muy mal momento en un bar.

“La Mala, por segunda vez uno de sus seguridades de Perroti, me responde de muy mala manera. Chequeen eso. En todos los lugares. Sobre todo si somos minas. Bastante hartas nos tienen los maltratadores tratándonos de boludas. Gracias”, continuó la segunda hija del presentador de Showmatch: La Academia y así dio a conocer el nombre del establecimiento donde ocurrió su altercado.

Candelaria cerró su relato y dejó en claro que los dueños de La Mala se habían comunicado con ella y recibió unas disculpas. “Bueno, borré la historia porque se comunicaron conmigo de parte del bar y de la seguridad. Gracias por la buena onda. Gracias por pedirme disculpas. Esto no tiene que seguir pasando en los bares, boliches. No está bueno que un patovica te agreda o te trate mal, es innecesario. No sé por qué se creen superiores a uno. Nada, ese mensaje. Hay que cortarla con la agresión al pedo, sobre todo con las mujeres”, explicó la influencer.

