El final más triste para Lía Crucet: "Es una desgracia, pero ya más no se puede hacer"

El esposo de Lía Crucet, Tony Saltino, reveló novedades sobre su estado de salud y una importante decisión que debió tomar.

Lía Crucet, de 69 años, está en un estado de salud muy delicado: sufre de problemas psiquiátricos, pasó por una operación por su cáncer de útero y, más tarde, por una fractura de cadera a raíz de un accidente doméstico. En este momento se encuentra en Mar del Plata y ahora, su pareja y representante Tony Saltino habló sobre los rumores de internación geriátrica.

De acuerdo con estas versiones que circularon en Internet en estos últimos días, la situación de salud de Lía ya no da para más y su familia habría decidido internarla en un geriátrico debido a que Tony ya no puede hacerse cargo de ella como antes. En diálogo con TeleShow, Saltino habló sobre la salud de Lía desde un lugar de resignación, explicando que como no presenta mejoras, los médicos le recomendaron que lo mejor era internarla. “Fue la recomendación que me dio el psiquiatra, lamentablemente, porque esto ya no tiene retorno, y lo voy a tener que hacer”, comenzó.

“Las habitaciones acá están arriba y la traje acá abajo porque no puede caminar mucho por la operación de la cadera. Es lo que nos tocó, y aunque yo no tengo ningún apuro, la internación es la única alternativa que me sugirió el médico, así que es muy doloroso, pero es así”, prosiguió la pareja de Crucet. Y cerró: “No me queda otra, voy a buscar algo cerca, pero por el momento sigue en casa. Es una desgracia, pero ya más no se puede hacer”.

El testimonio de la hija de Lía Crucet, Karina Crucet

La hija de Lía Crucet, Karina Crucet, conversó en Nosotros a la mañana sobre el estado de salud de su mamá y explicó que ni siquiera Tony está en condiciones para hacerse cargo de ella. “Su esposo iba a ver si SADAIC podía cubrir el geriátrico. Yo pedí que la trasladaran para acá, porque está en Mar del Plata. Pero Tony parece que no quiere”, relató.

“Él tampoco está en condiciones de cuidarla. A veces está muy volado y me confunde con mi hija. Lía reconoce algunas cosas, pero ya está. Si la ven no es la misma que vimos en otro momento”, prosiguió. Además, detalló que Lía sufre de “una demencia frontotemporal” que no tiene marcha atrás.

Sobre los rumores de un supuesto cruce entre la hija de la cantante y Tony, el periodista Carlos Monti le preguntó por qué nunca lo nombraba, a lo que ella respondió: “Sí, lo nombro. Me da igual. Yo me estoy manejando con mi hermano Ezequiel, pero ya él está abrumado con todo esto. Era hora que hablara aunque sea dos palabras con Tony”, sentenció.

“Me dijo que la idea era que no se enteren todavía, pero que iba a tener que internarla en un geriátrico. Es bastante dura la situación. Es cada vez peor, no es algo que va a mejorar. Me preguntan: ‘¿cómo va la relación?’, la relación va espectacular dentro de una mamá que tiene demencia. Me preguntan cómo está mi mamá, pero no sé cómo explicarlo”, finalizó Karina.