El drástico cambio que Nicolás Cabré hizo en su carrera: "Me convencí"

El actor dio a conocer el motivo por el que no le quedó otra opción que ceder en esta decisión. Nicolás Cabré abrió un nuevo campo en su perfil público.

Nicolás Cabré tomó una de las decisiones más esperadas por todos sus fanáticos en relación a su vínculo con el mundo virtual. La expareja de "La China" Suárez reveló que se sumó a una dinámica de la que intentó escapar durante años pero un reciente evento lo obligó a cortar por lo sano.

"Hola, gente. Finalmente, me convencí y abrí mi propia cuenta. Les cuento para los que no saben, que hay un usuario con más de 200 mil seguidores que hace tiempo se hace pasar por mí", comenzó su descargo el padre de Rufina Cabré Suárez, en alusión al motivo por el que decidió crearse un perfil oficial en la red social Instagram. Y agregó: "Al principio no me molestaba, pero desde hace unas semanas empezaron a vender publicidad y recomendar productos y servicios en mi nombre".

Cabré reveló que tratará de generar contenido interesante para las personas que sigan su cuenta, a pesar de su poca experticia en el mundo cibernético. "Prometo hacer todo lo que pueda", cerró el actor de famosas telenovelas como Botineras, Son Amores, Mi Hermano es un Clon y Mis Amigos de Siempre.

Nicolás Cabré sobre su relación con su hija Rufina

Cabré fue padre en 2013 de su única hija, Rufina, fruto de su amor con "La China" Suárez. " Yo creo que todos los días se aprende. Y no sé si fortaleció porque siempre fuimos muy pegados con Rufi, pero sí la vida cambia y pasa muy rápido, y seguramente fortaleció la unión familiar en sí", reflexionó el actor en diálogo con Clarín sobre las afecciones de la pandemia en su relación con Rufina. Y agregó: "La verdad es que soy feliz con Rufi como compañera, hacemos todo juntos y soy una persona que descubrí que, más allá de tener que hacerlo porque soy su papá, lo disfruto mucho y yo soy feliz hasta equivocándome".

"Me abrió un camino que no conocía. Empecé a entender muchas cosas que me han dicho mis abuelos o mis padres y empecé a conseguir sonrisas que no existían en mi vida. Rufi me cambió la vida", soltó el artista sobre los cambios que notó en su manera de pensar tras la aparición de su hija en su vida, a sus 33 años de edad.