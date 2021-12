El dramático momento de Cormillot y su esposa por su hijo: "Llorando desconsoladamente"

En las últimas horas trascendió un fuerte mensaje que compartió Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot, sobre el angustiante momento que pasó con su bebé Emilio.

Hace ya tres meses que Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini se convirtieron en padres por primera vez. La llegada de Emilio generó una gran polémica, ya que muchas personas juzgaron a la pareja por haber tenido un hijo con la diferencia de edad que los separa (48 años), sin embargo, nada logró opacar la felicidad del matrimonio por el nacimiento. A pesar de esto, el camino recorrido no fue tan fácil.

En el año 2019, Alberto Cormillot y Pasquini decidieron sellar su amor al unirse en matrimonio, desde entonces, empezaron un largo camino para poder concebir un hijo. Con el deseo como motor para cada tratamiento, la nutricionista se embarcó en un largo trayecto para lograr quedar embarazada y en el cual tuvo que superar muchos obstáculos para obtener lo que más anhelaba. Sobre esta situación Estefanía se pronunció públicamente hace unos días atrás.

"Sin lugar a duda estas fiestas fueron totalmente distintas a las del año pasado. El 24 a la noche del año anterior me agarró llorando desconsoladamente, por lo que no había podido ser", comenzó por escribir la esposa de Alberto Cormillot en un posteo de Instagram en el marco de la Navidad. "Por un año donde ya estaba perdiendo todas las ilusiones de ser mamá, harta de los fracasos, harta de inyectarme cada día y cada año sin lograr nada", continuó con un tono de congoja.

Así mismo, Estefanía continuó por relatar la difícil historia, en donde incluso, todos sus seres queridos ya se encontraban afectados. "Con toda mi familia diciéndome, ya vamos a poder (porque ya era un objetivo de todos) claramente necesitaba escuchar eso. No importaba si era verdad o mentira, pero necesitaba que alguien lo dijera", expresó sobre el gran apoyo que recibió tanto ella como Alberto Cormillot para concebir a su pequeño.

Afortunadamente, la historia tuvo final feliz ya que finalmente Estefanía pudo quedar embarazada y dar a luz a su pequeño. "Un año después acá estamos... Con Emilio en brazos, ningún pronóstico pudo con nosotros", expresó Pasquini en este mismo posteo con un tono mucho más motivador. "Por eso siempre digo, no compres lo que te dicen o lo que te dice tu cabeza con ese 'no vas a poder'. Desealo tanto y buscalo, que a la vida no le quede otra que dártelo", finalizó, positiva.

El desesperado pedido de Cormillot

No caben dudas de que la llegada de Emilio alegró los días de Alberto Cormillot y su esposa, tanto así que el reconocido médico nutricionista se aferró a su pequeño como el motivo para seguir cada día, independientemente de cualquier obstáculo. "Me hacen falta muchos años más para seguir aprendiendo, enseñando y criando a Emilio", expresó hace unos meses el mediático en diálogo con Infobae.

"El viejismo es una serie de actitudes, pensamientos y conductas que hay estereotipadas según las cuales un viejo es una persona descartable, no puede bailar, no puede tener novia, no puede tener sexo, y es una carga para la sociedad. No fue cierto casi nunca, pero en los últimos años se duplicó la expectativa de vida, que a principios del siglo XX era de 40 años", denunció el médico, quien aseguró que quiere llegar a los 100 años de edad.