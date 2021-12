El drama familiar que vive Jimena Barón cerca de Navidad: "Harta"

En la previa a las fiestas, Jimena Barón recibió una dura noticia que la acompañará a lo largo de estas épocas que suelen reunir a toda la familia.

Luego de haberse tomado unos meses para descansar del ojo público y alejarse de las redes sociales, Jimena Barón volvió completamente renovada. Sin embargo, en las últimas horas, compartió una noticia que preocupó a sus seguidores.

Frente a la gran suba de casos de coronavirus que golpea al país, la familia de Jimena Barón se vio afectada y tendrá que tomar medidas en cuanto a la celebración de las fiestas. Según pudo conocerse en las últimas horas, el hermano de la cantante, Federico Barón, se contagió del virus. "El lunes estuve muy mal, me dolía todo el cuerpo y tuve una gripe muy fuerte. Me hisopé y me dio positivo. Ahora estoy tomando algo para bajar un poco la fiebre, tecito con jengibre y todo bien", expresó sobre su cuadro Federico en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

Afortunadamente, Barón atraviesa el cuadro de forma leve y controlada por el momento, por lo que su familia mantiene la calma en ese sentido. Sin ir más lejos, este mismo jueves Federico compartió un video en sus redes sociales y explicaba cómo llevaba el día a día aislado. "Me siento mucho mejor, la verdad es esa. Casi no tengo síntomas. Estoy medio cansado, tirado pero nada más, la pasé mal pero no hay tantos síntomas por suerte", comentó.

Sin embargo, más allá de estar agradecido por atravesar la situación de forma leve, el hermano de Jimena Barón se lamentó por contagiarse en esta época. "Me siento bien pero voy a pasar las fiestas solo y eso es lo más grave, la fecha, pero bueno quiero mandarle un saludo a todos los que se preocuparon", sentenció Federico. Por su parte, Jimena anunció en su cuenta de Twitter que ella había dado negativo, pero por si a caso se mantendrá aislada unos días más por haber sido contacto estrecho. "Harta de este virus", se descargó la cantante en sus historias de Instagram.

Un pedido fuera de lo común: las ocurrencias de Momo, el hijo de Jimena para Navidad

Frente al difícil panorama que los enfrenta para pasar las fiestas, Jimena Barón trata de ponerle buenas energías para no arruinarle la ilusión a su hijo Morrison, de 7 años. Así es como a través de sus historias de Instagram, la cantante mostró con mucho humor cuáles eran los pedidos que le había hecho su pequeño a Papá Noel.

"Un IPad con lapicera para diseñar, un IPhone y un Lamborghini. Dijo 'si total es mágico'", mostró Jimena Barón. Al parecer, el pequeño hijo que la también actriz tiene en común con Daniel Osvaldo tiene una gran ilusión infantil todavía y a su madre le hace muchísima gracia.