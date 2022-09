El desolador mensaje de Chano hacia sus seguidores: "Perdón"

El músico habló con sus fanáticos mediante Twitter y realizó un conmovedor pedido de disculpas. Qué pasó.

Chano Charpentier se expresó mediante sus redes sociales sobre un tema en particular que lo desconcertó a tal punto que salió a pedir disculpas. El músico utilizó su cuenta de Twitter para interactuar con sus fanáticos y brindó un mensaje que sorprendió a todos.

Tras el lanzamiento de su canción Oración al sol, Chano viene craneando sus próximas presentaciones en vivo. En este contexto, mantuvo un dinámico ida y vuelta con su gente a través de Twitter donde hablaron de distintos temas, pero hizo hincapié en un detalle ligado al show que va a dar en el Luna Park.

"Perdón por lo del Luna", expresó el cantante. Su pedido de disculpas tuvo que ver con que solo tiene una fecha en ese espacio y hay gente que está quedándose afuera debido a la alta demanda de entradas. "Lo siento de verdad", agregó al tuit mostrándose conmocionado por la situación.

Por su parte, el público no dudó en responderle de la mejor manera más allá de lo ocurrido. "No pidas perdón, primero la salud"; "Sin salud no hay música, primero vos siempre"; "Siempre priorizamos tu bienestar", fueron algunos de los comentarios que le brindaron.

"Gracias por hacerme sentir bien este ratito. Te amo, te leo y te entiendo", publicó en otro tuit en agradecimiento al apoyo de la gente. Si bien la fecha máxima es la del 3 de noviembre en el Luna Park, tiene shows en Rosario y Córdoba en octubre y diciembre respectivamente.

Chano Charpentier destrozó a Justin Bieber en Twitter y al rato lo borró

Chano Moreno Charpentier se convirtió en tendencia en redes sociales durante los últimos días por un tuit muy picante contra Justin Bieber. Pese a que el cantante argentino solo respondió de forma directa a una pregunta que le hicieron en Twitter, y ante la repercusión que tuvo, decidió borrarlo para no generar más controversia.

La cancelación de los recitales que iba a realizar Justin Bieber en La Plata por problemas de salud generó un sinfín de reacciones en toda la sociedad. Desde las lamentaciones de los fanáticos que se encontraban acampando en el Estadio Único esperando para ver a su ídolo hasta los comentarios de otras celebridades, las opiniones fueron muy variadas.

En ese sentido, un usuario de Twitter quiso saber qué pensaba Chano Moreno Charpentier sobre lo sucedido y le preguntó directamente: "¿Qué opinás de lo que pasó con Justin Bieber y su concierto en Argentina?". Sincero, el cantante dio una respuesta que dio que hablar, pero se arrepintió y a los pocos minutos lo borró.

"Lo amo a Justin. Igual, yo mil veces toqué con la cara paralizada", disparó el exlíder de Tan Biónica. Pese a que a los pocos minutos lo borró, diversos usuarios lograron capturar su respuesta y la misma se volvió viral instantáneamente. De esta forma, Chano dio a entender que en más de una ocasión no subió al escenario en las mejores condiciones.