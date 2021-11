El desgarrador relato de Georgina Barbarossa sobre su esposo: "Luchamos mucho"

La actriz mostró su sensibilidad en su cuenta de Instagram y emocionó a sus seguidores con un recuerdo de su marido.

Georgina Barbarossa se expresó sobre la partida de su esposo, Vasco, y le dedicó unas emotivas palabras al cielo. La finalista de MasterChef demostró una vez más su amor por el padre de sus mellizos y compartió fotos de cuando los niños eran chicos y vivían momentos familiares felices juntos.

“Hoy 20 años y mi amor sigue intacto. Todo el tiempo te recuerdo y te siento conmigo. Gracias por los maravillosos hijos que tenemos y la familia que supimos formar. Gracias a mis hijos divinos por todos estos años. Lo extraño cada día más”, expresó Barbarossa sobre el sentimiento que prima en relación a la pérdida de su esposo, dos décadas después del asalto callejero por el que perdió la vida.

“Fuimos muy felices y luchamos mucho por formar esta maravillosa familia. Muchas discusiones, mucha pasión, mucho amor. No sé cómo sería ahora, quizá un viejo cabrón, pero era mío, era nuestro y lo amábamos. Y lo amamos”, siguió la actriz de Viudas e Hijos del Rock And Roll y cerró: “Cuánta falta me hace... Perdón, me puse triste. Gracias familia y amigos por estar siempre, siempre”.

Georgina Barbarossa sobre su paso por MasterChef Celebrity

En una entrevista con Ciudad Magazine, Georgina Barbarossa se expresó sobre su experiencia en MasterChef Celebrity 2 y lanzó: “Ser la ganadora o la perdedora es lo mismo, porque yo siento que en un punto ya gané. Ya gané el amor de la gente. Y el estar de finalista con los tres chicos, Cande Vetrano, Sol Pérez y Gastón, fue maravilloso cuando yo pensé que no llegaba ni al tercer programa”.

“No era que no me tenía fe, pero vi el programa el año pasado y me pareció tan exigente que automáticamente cuando me confirmaron para esta temporada me puse a tomar clases”, siguió y cerró: “Después del programa seguía como una loca porque te agarra como una especie de TOC, donde eran las diez de la noche y si una receta no me salía, la volvía a repetir. Uno no sabía lo que te iban a tocar al día siguiente. Me agarró una especie de adicción, una cosa muy capricorniana, en la que hasta que no conseguía lo que quería, no paraba”.

En referencia a haber quedado en el segundo lugar, debajo del actor Gastón Dalmau, Barbarossa explicó: “Mi premio es el amor de la gente. Los niños me mandan cartitas e incluso está ‘el filtro de la tía’ en Instagram con mis pelucas donde te cambia de color el pelo. Fui a la playa por el fin de semana largo y la gente que estaba ahí me pedía el pasito y tuve que hacerlo”.