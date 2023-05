El desgarrador llanto de Julieta Prandi: "Comienzan las apariciones"

Julieta Prandi mostró su costado más sensible con sus seguidores y compartió un momento de total emoción en sus redes sociales.

Mientras atraviesa la dura causa legal que la enfrenta a su exmarido, Julieta Prandi mostró su costado más sensible en las redes sociales con un inesperado anuncio que hizo público. "Lloramos un poquito más", reveló la animadora frente a la publicación que sorprendió a sus seguidores.

En las últimas horas, la animadora de medios compartió con sus seguidores postales de una visita a Salta que incluyó una visita no programada y que provocó un momento revelador en Julieta. “Hay viajes que te cambian. Lo sabés. Nos fuimos por trabajo pero terminamos visitando a la Virgen", anunció en su cuenta de Instagram.

"No hay que explicar mucho. Hay cosas que nuestra alma sabe que necesita y nos lleva a destino, siempre. Acá agradeciendo a la vida, junto a mi amiga hermosa @agostinamangino”, agregó arrobando a su acompañante en este viaje que la ayudó a conectarse con su lado espiritual.

“Con mi amiga lloramos un poquito de más. Un lindo lugar para pedir, pero por sobre todo para agradecer. Virgen del Cerro de Salta es la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús. En el año 1990, comienzan las apariciones de la Santísima Virgen en Salta a una mujer, María Livia”, cerró.

El desgarrador dato de Julieta Prandi sobre su pasado: "Perdí el control de mi vida"

Julieta Prandi reveló detalles de su relación con Claudio Contardi y habló de los mecanismos manipuladores del padre de sus hijos en su relación. La conductora de ciclos como Zapping y Gracias por venir, gracias por estar recordó momentos traumáticos y reveló cuán empoderada está en la actualidad frente a esa situación.

"Cuando decidí irme de mi casa fue un volver a nacer porque recuperé mi libertad. Recuperar la libertad en una persona es todo. A quien era en ese momento mi marido, en marzo del 2018 le había pedido el divorcio, se negó a dármelo y estuvimos en guerra dentro de mi casa durante un año. Un año de mucha hostilidad, de mucha violencia. Sobre todo económica, porque retuvo mi dinero. Incluso me sacó los documentos, mi celular", comenzó su relato Prandi, en diálogo con María Laura Santillán en Infobae.

La modelo contó que vivió situaciones de película, entre ellas amenazas de muerte, y reconoció como su peor error en su accionar al hecho de haber abandonado su casa familiar: "Cuando me piden consejos siempre digo: no hagan eso. Pidan una exclusión del hogar. Fue el error más grande que cometí a nivel legal porque me hubiese ahorrado muchos trastornos. Tuve que pedir un préstamo a un banco habiendo trabajado 22 años, para poder alquilar un departamento e irme", soltó Julieta y reveló que al año siguiente volvió a su casa y la encontró destruida y vacía. "No dejó ni una silla. Todo roto. Hasta la isla de la cocina arrancó. Fue remar, remar y remar porque empecé de cero", señaló.