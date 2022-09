El desgarrador adiós de Catherine Fulop: "Tu familia te amará siempre"

Catherine Fulop y una tristísima noticia en el mundo del espectáculo. La conductora sufrió una dura pérdida que se conoció a través de las redes sociales.

Catherine Fulop se pronunció en redes sociales sobre una trágica muerte que sacudió a su familia en las últimas horas. Un ser querido que compartió con ella 15 años de su vida falleció y generó tristeza absoluta en el entorno de la venezolana y en los seguidores que se enteraron de la noticia.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Catherine Fulop se expresó de la siguiente manera para despedir a Ronnie, su querida mascota: "Eres parte importante de nuestras vidas Ronnie, tienes algo más de 15 años y entiendo que no tengas la misma energía, eres el corazón de esta casa y siempre lo serás, así fue desde ese primer día que Ori te trajo a casa".

"Nunca te separaste de nosotros y por eso nunca dejarás de estar en nuestro corazón. Gracias por todos los bellos y alegres momentos vividos y que seguiremos viviendo hasta el último día de nuestras vidas. Yo, tu mami humana, siempre estará en ti y tú en mí. Perdón si algo no salió tan bien en todo este tiempo", agregó Catherine Fulop, claramente entristecida por la situación que le tocó atravesar.

Para finalizar su despedida, Catherine Fulop agregó: "Eres un gran amigo fiel, amoroso y juguetón, así que quédate más que tranquilo. Toda tu familia humana te amará siempre". Tanto ella como su entorno familiar, que componen Oriana y Ova Sabatini (entre otros), están transitando un duro momento a raíz de esta difícil pérdida.

Catherine Fulop rompió el silencio y reveló la verdad de su renuncia al programa de Del Moro

Catherine Fulop habló sobre los rumores de renuncia al ciclo de radio de Santiago del Moro y llevó claridad al asunto. La madre de Oriana y Tiziana Sabatini habló por primera vez del asunto y contó por qué ya no irá todos los días al programa del que participó durante años.

"No es ninguna renuncia, yo no estoy cobrando ningún sueldo ni nada. Cada tanto voy si ellos me invitan y Santi no quería que yo me fuera, de hecho no me despidió y me dijo 'vos no te vas a ninguna parte, tomate el tiempo que necesites y regresas'. De hecho yo sigo en el grupo y seguimos hablando", comenzó su descargo la esposa de Osvaldo "Ova" Sabatini en diálogo con Primicias Ya.

Fulop contó que tiene que levantarse entre las 4 y 5 de la mañana para poder llegar a las 6 en punto a los estudios de La 100, la radio donde se emite el ciclo de Del Moro. "Igual tenía dos mañanas libres, pero estaba un poco cansada y emocionalmente necesitaba como un descanso y viajar para estar con mi hija. Por suerte ella viene más seguido a la Argentina por su música, pero quiero tener la libertad de irme por 20 días o por un mes", soltó la ex-Rebelde Way.