Sorpresa en Boca: Fernando Gago quiere sí o sí a un ex River como refuerzo

Fernando Gago busca a un refuerzo top para Boca Juniors que tuvo un paso por River Plate.

Boca Juniors volvió a la victoria por la Liga Profesional de Fútbol 2024 luego de tres partidos de un preocupante nivel, sin embargo la noticia quedó en torno al mercado de pases. Es que, en la mañana de este jueves, se filtró que Fernando Gago está interesado en Juan Fernando Quintero para llevarlo al "Xeneize" como refuerzo para el 2025.

Según informó TyC Sports, en las últimas horas el entrenador se comunicó con "Juanfer" y le hizo saber su deseo de tenerlo como jugador para la próxima temporada, luego de la experiencia de apenas dos meses que tuvieron juntos en Racing. Sin embargo, la respuesta del colombiano fue negativa, por lo que no existe ninguna posibilidad que se ponga la camiseta "Azul y Oro" por su pasado en Núñez y su actualidad en la "Academia".

El interés de Gago surge porque, principalmente, por las pocas opciones que tiene su plantel en la generación de juego. Además, vale recordar que, a partir del próximo año, se quedará sin Guillermo "Pol" Fernández, uno de los pocos creadores que se marchará con el pase en su poder probablemente a Fortaleza de Brasil.

Racing le puso precio a Juanfer Quintero

El talentoso cafetero arribó a Avellaneda a mediados del 2023 a cambio de 3.6 millones de dólares, luego de un paso por Junior de Barranquilla. Después de un inicio con irregular y con polémicas por ausencias en varios partidos, el talentoso jugador de 32 años se acomodó y fue clave en la actual campaña, por lo que la dirigencia tasó su ficha en 5 millones de dólares, ante la posibilidad de que aparezca alguna oferta.

¿Hasta cuándo tiene contrato Juanfer Quintero en Racing?

El vínculo del enganche de 31 años con la institución de Avellaneda se extiende hasta el 31 de diciembre del 2026.

Las estadísticas de Quintero en Racing

42 encuentros desde agosto del 2023.

12 goles.

9 asistencias.

Sin títulos obtenidos.

Marcelo Gallardo habló de Juanfer Quintero en River y alarma a Racing: "Lo quiero"

El entrenador del "Millonario" dialogó con los medios de comunicación después de la victoria por 3-1 frente a Banfield en el Estadio Monumental, con los dos goles de Pablo Solari y el restante de Miguel Ángel Borja. Uno de los temas que le consultaron al "Muñeco" fue precisamente por el crack colombiano de 31 años, que brilló en la "Academia" con un doblete a Corinthians de Brasil para lograr el pase a la final de la Copa Sudamericana 2024. Con relación al ex Junior, a quien el director técnico conoce muy bien luego de sus primeros dos ciclos en Núñez, el DT fue contundente: lo llenó de elogios y hasta reconoció que tienen una relación casi de padre a hijo. Por lo tanto, con estas palabras, no se descarta su vuelta a la "Banda" en el 2025.

Acerca del enganche cafetero, que se destacó con esta camiseta de la mano del "Muñeco", el DT respondió: "Mi relación con Juanfer es conocida, tenemos un cariño y respeto mutuo. Él sabe que ha tenido que soportarme siendo exigido... Lo quiero y es un futbolista que me despierta emoción observar". "Es el tipo de jugadores a mí me gusta, por más que esté vistiendo otra camiseta es parte de la familia riverplatense. Nunca se sabe lo que puede pasar", insistió uno de los máximos ídolos de la historia del "Millo".

Si bien el mediocampista ofensivo de la Selección de Colombia había confesado que su hija le decía "abuelo" al "Muñe", el entrenador le bajó un poco el tono a la anécdota y cerró, entre risas: "Personalmente, no me lo ha dicho. Debe ser entre ellos, pero no me dice abuelo a mí, ja. Yo no tuve ese cruce con ella. Le hubiese dicho 'abuelo no, tío quizás', jaja". Lo concreto es que el futuro de Quintero en Racing no está asegurado y River siempre es una opción tentadora para él.