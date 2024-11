Fue "la Carlos Gardel mujer" del tango argentino, pero pocos la conocen: quién es.

Existió una icónica tanguera argentina que llegó a ser conocida como "la Carlos Gardel versión mujer", pero la gran mayoría de los argentinos no recuerda su nombre al día de hoy. Incluso el mismo Gardel llegó a referirse a ella como "mi equivalente en mujer". El tango forma parte de las raíces de todos los argentinos, y por esta razón, es fundamental conocer los nombres de quienes dejaron su huella.

Gardel es conocido en el país y en todo el mundo por ser el principal referente de tango, y hasta el día de hoy, no hay argentino que no haya escuchado alguna de sus canciones. Sin embargo, el nombre de esta tanguera en particular no resuena con la misma fuerza en la memoria colectiva. A pesar de esto, su trayectoria es igual de digna de recordar.

Se trata de Sofía Bozán, más conocida por "La Negra" Bozán, quien en la década del 30, llegó incluso a superar la popularidad de Gardel. Además de cantante de tango, era actriz de cine, teatro y vodevil, y se lució en la escena porteña desde 1925 hasta 1958. María Elena Walsh la nombró también en una de sus poesías, Viejo Varieté: "Apáguense, las nuevas luces del viejo varieté. No volverán, ni Fidel Pintos ni la Negra Bozán. Hoy no es ayer, pero lo mismo buscamos el placer, de oír a los cantantes, qué manga de farsantes, que al fin nos hacen rejuvenecer".

En septiembre de 1931, debutó en el cine con la película Las Luces de Buenos Aires, donde actuó junto a Gardel. Poco a poco, su popularidad creció tanto que se convirtió en su competencia, pero en versión mujer. Por esta razón, se dice el artista la definía como "mi equivalente en mujer". Además de tanguera, también se destacó como actriz y bailarina.

Sofía "La Negra" Bozán.

Quién fue Sofía "La Negra" Bozan: su larga trayectoria

Su nombre verdadero era Sofía Isabel Bergero. Nació el 5 de noviembre de 1904 y comenzó su carrera en 1925 en el Teatro Ópera, formando parte del coro de la compañía Vittone-Pomar. También hizo algunos papeles en sainetes de la compañía Muiño-Alippi, hasta convertirse en bailarina de teatro de revista. Además, fue la primera en interpretar Cambalache, en la revista Esmeralda al cuatrocientos, en el Teatro Maipo.

En 1931, sacó su primer canción de tango, Canillita... Canillita, con letra de Antonio Botta y música de Tomás De Bassi. Luego, lanzó otros éxitos como Yira Yira, de Enrique Santos Discépolo; Qué Calamidad, de Pascual Contrusi y Un tropezón, Luis Bayón Herrera. Tras el éxito con Gardel en 1931, hizo una gira por España y Francia, donde participó en el teatro de la Zarzuela, en Madrid, y en el Palace de París.

Luego, volvió a Buenos Aires y trabajó allí de manera fija como actriz. Por esta razón, se la llamaba "la reina de la noche porteña" y "el alma del Maipo". Además, filmó más de 30 películas. "La Negra" Bozán se transformó en un ícono de la cultura popular porteña y supo ganarse los corazones de los argentinos por su voz y sus interpretaciones en el tango y el teatro.