"Nuestra primera cita": Luciano Pereyra sorprendió al folklore previo al show en el Luna Park

Luciano Pereyra y Abel Pintos llevarán a cabo un total de 20 shows en el Luna Park entre noviembre y diciembre.

Luciano Pereyra es una de las voces más reconocidas de la música en Argentina y está en pleno furor por la seguidilla de recitales que va a brindar en el Luna Park junto a Abel Pintos. En este contexto, el cantante de 43 años realizó un sorpresivo posteo a través de sus redes sociales previo a la función del sábado 9 de noviembre.

Los fanáticos de Luciano Pereyra y Abel Pintos están expectantes por la serie de shows que van a brindar los artistas bajo el nombre Es Ahora en el Luna Park. En noviembre, se presentarán los días 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23 y 24; mientras que en diciembre, las funciones se llevarán adelante el 14, 15, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28 y 29 de diciembre.

En este contexto de máximo fervor, Luciano Pereyra publicó un video acompañado de un mensaje que causó múltiples reacciones en las redes sociales. "¡Volvimos al Luna Park! Calentando motores para lo que se viene", escribió el cantante para empujar al público que estará presente en el Luna Park.

"Solo cuatro días para nuestra primera cita", concluyó con el emoji de un corazón refiriéndose al primer show de los 20 que darán. "Que llegue el sábado"; "Cuánta emoción esperando la fecha para volvernos a cantar y llenarnos el alma con tu voz, tu carisma y tu esencia"; "Lo que daría por verte cantar y darte un fuerte abrazo", fueron algunos emotivos comentarios expresados por la gente.

Luciano Pereyra rompió el silencio y confirmó un secreto a voces: "Me resulta tan difícil de contar"

A través de un video de Instagram en forma de ping pong, Luciano Pereyra presentó su nuevo tema Mi primer amor y habló del vínculo de amor que siente por su mamá, en un tierno homenaje. "Con una palabra a mi mamá no la puedo describir. 'Mamá', palabra más profunda que esa no hay. Los planes con ella son todos divertidos realmente: las caminatas después de comer, me gusta revisar las plantas con ella, ese es un hermoso momento", señaló el cantante.

También reveló que entre las cualidades culinarias de la mujer se encuentran las empanadas y remarcó: "Hace unas empanadas increíbles y un pan casero espectacular". Sobre su nuevo lanzamiento y el lazo que lo une a su madre, Luciano sostuvo: "Este tema para mí significa lo que me resulta tan difícil de contar, me resulta mucho más fácil cantar. El poder hacerle este homenaje a mi mamá en nombre de todas las madres del mundo, nuestras heroínas que son nuestro primer amor".

"Siempre quise escribirle algo a ella y las cosas que he escrito nunca me terminaban de convencer, pero los tiempos de Dios son perfectos y por algo tenía que llegar este momento para poder escribirle a mamá esta canción que se llama Mi primer amor", cerró.