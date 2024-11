Dos figuras de El Trece durísimos contra Flor de la V: "Nos odia"

Pallares y Lussich durísimos contra Flor de la V

En las últimas horas estalló un conflicto entre la conductora de Intrusos (América TV) Flor de la V y dos figuras de El Trece que se mostraron muy duros contra su colega. La guerra en el mundo del espectáculo parece que recién comienza.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, conductores de Socios del Espectáculo, denunciaron "censura" por parte de su par de América y aseguraron que Flor de la V los "odia". También le reprocharon que tiene trabajo gracias a ellos.

Durante una entrevista en el programa radial Bondi, los conductores de Socios del Espectáculo cargaron con todo contra Flor de la V, conductora de Intrusos, marcando la falta de reconocimiento hacia su trabajo.

"Cuando hablamos de Intrusos no nos quejamos porque no citan las primicias, hablamos de una clara censura. Salimos en LAM, A la Tarde, Desayuno Americano y en el único programa de América que no aparece una imagen nuestra desde hace tres años es en Intrusos", enfatizó con enojo Adrián Pallares.

Su compañero en el programa de espectáculos en El Trece, Rodrigo Lussich, no se quedó atrás y aseguró que cuando ellos se fueron de Intrusos hubo una caída de la audiencia: "Flor de la V nos odia por varios motivos. Primero, revisen los números con los que nos fuimos de Intrusos y revisen los números que vinieron después. Ahí hay un motivo de odio".

"Ella tenía alguna palabra como que le molestaba nuestra presencia y eso hizo que nos distanciáramos mucho. Ella quiere hacer de cuenta que entre Jorge Rial, que es Intrusos, y su gestión actual, no pasó nada", agregó en relación al conflicto con la conductora de América TV.

Por qué Lussich y Pallares se enojaron tanto con Flor de la V

Para cerrar con el tema, Adrián Pallares le tiró otro palito a Flor de la V: "Yo no me tomo nunca nada personal, pero ella dijo un día 'la otra gestión'. Y ella hoy tiene trabajo porque 'la otra gestión' sostuvo el programa durante un año".

El compañero de Rodrigo Lussich en El Trece no se quedó ahí y brindó más detalles: "Cuando a nosotros nos llamaron, terminaba el 31 de marzo de 2021, y ese programa siguió todo el año porque 'la otra gestión' siguió adelante. Entonces, ella hoy tiene trabajo porque 'la otra gestión' lo sostuvo. Ella está sentada en una mesa porque nosotros sostuvimos el programa. Ese programa estaba levantado".