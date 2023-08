El Chino Darín cruzó a Milei y defendió el INCAA: "Hay que pensar"

Al igual que Lali Espósito, el hijo de Ricardo Darín criticó las propuestas de Javier Milei. El respaldo del actor al INCAA.

Javier Milei fue el precandidato presidencial más votado de las PASO 2023 y con el envión que le dio el triunfo anunció un feroz recorte en varios organismo públicos, entre ellos el Conicet. Pero el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) también entró en el "plan motosierra" de la Libertad Avanza y el Chino Darín no dudó en salirle al cruce.

La controversia se inició después que el INCAA lanzara un concurso para ocupar 108 cargos vacantes en su planta permanente. A través de sus redes socailes, el candidato a Jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, aseguró: "No pasa nada, vamos a cerrar el INCAA".

Ante estos comentarios, Darín cruzó al espacio de Milei por los "recortes" en el Estado que comenzaron a plantear en las últimas semanas. “Hay que pensar las cosas... En nuestro caso, es fundamental el INCAA para la producción de películas nacionales", remarcó el actor.

"Tiene un rol que se podría asociar con las ‘canteras’ del fútbol, la generación de nuevos talentos, el descubrimiento de gente con futuro y la oportunidad para que esa gente logre desarrollarse, explicó el hijo de Ricardo Darín y agregó: "Sin el INCAA no conoceríamos a muchos de los cineastas que hoy nos hacen sentir orgullosos, porque contribuyen a que tengamos una cultura propia”.

El Chino debutó en su rol de productor -fundó con su padre Kenya Films- en Argentina 1985 y en la charla que tuvo el ciclo radial Agarrate Catalina contó detalles de su nuevo proyecto. “Venimos de distinta formación. Yo estudié cine, así que producir siempre fue algo que me atrajo. Mis primeros coqueteos y trabajos con el mundo audiovisual fueron detrás de cámara y eso me hizo posicionarme desde otro lugar. Y fuimos encontrando nuestro camino en ese sentido, porque, quieras o no, el rol de mi papá en algunos proyectos tenía que ver con el de productor. Y me parece que yo lo ayudé a hacerse amigo de esa idea, no inventé nada nuevo”, indicó.

Esteban Bullrich salió a bancar al Conicet

El ex senador y ministro de educación Esteban Bullrich reapareció públicamente para expresar su repudio a la iniciativa del candidato a presidente Javier Milei de cerrar el Conicet.

"Denuncié la corrupción kirchnerista de cuando muy pocos lo hacían, y creo que la política es la que debe ser la que se ajuste esta vez y profundamente. Pero describir al CONICET como una cueva de ñoquis es de una ignorancia supina, y cerrarlo sería causarle un enorme daño a nuestro país", afirmó Bullrich a través de su Instagram.

Esteban Bullrich renunció a su banca en el Senado en 2021 tras el avance de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que padece, enfermedad que le dificultó el habla y la movilidad. El ex funcionario del PRO hizo declaraciones públicas para expresarse sobre las internas de Juntos por el Cambio. También, en mayo, mantuvo un encuentro con la cúpula de la CGT para una iniciativa "antigrieta".

"El Conicet, tal como existe hoy, hay que cerrarlo", había advertido el candidato de La Libertad Avanza, que obtuvo el 30,4% de los votos en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Sobre lo que sucedería en caso de que fuera electo presidente, adelantó: "Va a haber una secretaria de estas características que se va a dedicar a ciencias duras".

"El Conicet hoy tiene 35 mil personas, la NASA tiene 17 mil. El Conicet no produce en línea con lo que produce la NASA. El tema de la productividad del Conicet es bastante cuestionable", dijo el diputado, a la vez que cuestionó a las preguntas de los periodistas de TN Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano: "¿Quién le dijo que es obligación del estado investigar?".

A pesar de su propuesta de que el Estado no se haga cargo del Conicet, el candidato lamentó la partida de científicos argentinos al extranjero. "El hecho de que las personas se vayan es parte de la tragedia argentina, como consecuencia del lugar al que nos trajeron los mismos de siempre. Con los mismos de siempre un Argentina distinta es imposible", señaló.