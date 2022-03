El cambio en la vida de Tamara Báez, novia de L-Gante: "Gracias a todos"

Tamara Báez realizó un importante cambio en su vida y causó conmoción entre las redes sociales. Qué cambio hizo la novia de L-Gante.

L-Gante lleva una vida de enorme exposición en la que todo lo que sucede a su alrededor causa revuelo y repercusión. Incluso, su novia Tamara Báez también capta la atención cada vez que hace alguna manifestación o realiza una publicación en las redes sociales. Justamente, en las últimas horas, la joven anunció que hizo un cambio radical en su vida.

Durante el fin de semana largo, la pareja que tiene a Jamaica como hija se tomó una noche libre para poder decir presente en una cervecería de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Allí, el cantante y referente de cumbia 420 comentó en un video: "Día del debut de Tamara. Vamos a cantar el temita, el primer tema que le hice grabar a Tamara".

De esa forma, L-Gante confirmó que su novia, Tamara, se lanzó como cantante en el ámbito de la cumbia. Como si se tratara de una dedicatoria para su pareja, uno de los fragmentos de la canción que escribió la joven reza: "No sé si serás, pero vos tenés todo lo que ando buscando, el punto justo entre el calor y la humedad".

Tamara Báez, novia de L-Gante, se lanzó como cantante y un usuario de Instagram la ponderó.,

Como consecuencia de la primera canción que lanzó Tamara Báez, un fanático y seguidor de la mujer en las redes sociales le hizo llegar un mensaje de apoyo por esta nueva etapa de su vida. "Tami, ¿cuándo sale el tema entre el calor y la humedad? ¡Qué temón! ¡Estoy todo el día cantando esa parte!", le manifestó. Y la mujer de 22 años se mostró muy a gusto, por lo que expresó: "Lxs amo, gracias a todos por la buena onda".

Así canta Tamara Báez, novia de L-Gante

L-Gante se aleja de la música y reveló a qué se quiere dedicar

En una entrevista que le concedió a Moria Casán por El Nueve, L-Gante hizo una curiosa confesión personal: "Estoy tratando de terminar la escuela así sigo otra carrera". Como consecuencia, Moria indagó un poco más: "¿Qué te gustaría?". "Me gustaría estudiar medicina o un poco de leyes también para estar completo, ¿por qué no? Hay bastantes carreras que me interesan, pero el primer paso es eso...", respondió el músico.

Consciente de que L-Gante tiene 21 años y toda una carrera por delante, la conductora le comentó: "Lo que pasa es que estás en un umbral de creatividad. Estás para que explotes por todo lo que quieras hacer". Y el joven señaló que actualmente hace lo que siempre pensó de niño, aunque también mantiene otros objetivos: "Estoy cumpliendo mi sueño. Una vez que se haya cumplido, ¿qué vas a hacer? Vamos a seguir, hay que saber y tener más conocimientos, estudiar, la vida sigue...".

Entusiasmada con la conversación, Moria continuó haciéndole preguntas acerca de cuáles son los gustos del cantante: "Además de la música, ¿apreciás el cine, el arte o te gustan los actores? ¿Qué es lo que te gusta?". Elián, siempre predispuesto a cada consulta, respondió: "Sí, aparte entiendo un poco con la producción audiovisual. Con eso estuve desde chico. Si me pusiera a estudiar, quizás la tendría más clara". "¿Un director de video de cine?", le preguntó la conductora. "Eso quizás ya lo tendría. Un doctorado me gustaría", aseguró el joven nacido en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.