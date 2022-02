El calvario de Marian Farjat por una mala praxis: "El médico se me rio en la cara”

La exGran Hermano contó la angustia que vive por una cirugía estética mal hecha,

Marian Farjat, exparticipante de Gran Hermano, contó la dramática situación que atraviesa por una cirugía estética en su nariz a la que se sometió en 2017. A través de un relato angustiante, la mediática denunció la mala praxis médica y enumeró todas las complicaciones que viene sufriendo desde esa operación.

“No podía respirar bien, parecía que tenía asma y yo no tengo. Llamé al médico, del que por ahora no voy a decir el nombre”, comenzó contando en sus historias de Instagram. “Le conté lo que me pasaba, pero se me rio en la cara. Me dijo que no tenía nada sin siquiera revisarme, me dijo que no me la tocara más”, expresó con indignación acerca de la reacción por parte del cirujano ante su reclamo.

“No puedo dormir, no puedo respirar, no puedo cantar. Me hice estudios de todo tipo en pulmones, bronquios... Tengo todo perfecto. El tema fue la cirugía”, enumeró las distintas complicaciones que viene acarreando desde la intervención quirúrgica. “No soy médica, pero ahora estoy investigando y me entero de materiales y cosas que mi organismo rechazó porque no deberían estar ahí”, agregó al respecto.

Al mismo tiempo, Marian contó que se trató con otros especialistas pero que tampoco pidieron encontrarle solución alguna a sus problemas de salud. “Sampietro, que es mi cirujano ahora, intentó arreglar lo que me hicieron pero no pudo. Nadie puede, ya vi a millones de especialistas y hace seis años que vivo una pesadilla”, dijo la ex novia de Brian Lanzelotta.

Nadia Epstein estará en un nuevo reality

La ex participante de Gran Hermano, Nadie Epstein, será parte de un nuevo reality después de quince años de su aparición pública en la edición donde la consagrada fue Marianela Mirra. La celebridad reveló de qué se tratará la nueva apuesta de entretenimiento de la que formará parte.

El nuevo formato se llamará Mansión de Enredadas - Podés ser vos y Epstein se comunicó con Primicias Ya para dar a conocer cuál será su rol en el programa. "Esta propuesta me llego y la verdad quise sumarme. Si bien es una apuesta diferente voy a participar del Reality de Enredadas", enunció la celebridad de televisión.

"Es una hermosa idea que estamos desarrollando a pulmón. Habrá un casting previo para quienes quieran participar y también todos aquellos que quieran apoyar y sponsorear este desafío, son bienvenidos", reveló también Gabu Enredadas, quien será jurado junto con Nadia y Mariana A. El reality tendrá una temática LGBTIQ y la premisa es que todos los participantes puedan mostrarse al mundo como lo que son.

Además, informaron que los concursantes no vivirán solos: "Les 20 elegides para participar convivirán también con dos integrantes del staff de Enredadas, con Karina Cappella que será la encargada de recreación deportiva", señalaron sobre el desarrollo del reality.