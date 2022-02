El calvario de Jimena Barón por una difícil decisión: "Lloré toda la noche"

Jimena Barón debió tomar una decisión muy difícil con respecto a su hijo "Momo", de 7 años, y publicó un texto sobre cómo siente la maternidad.

Jimena Barón es una celebridad que se mantiene bastante activa en su cuenta de Instagram, en la que suele compartir varios detalles de su experiencia con la maternidad con su hijo “Momo”, de 7 años, que tuvo con su expareja Daniel Osvaldo. Ahora, tuvo que tomar una decisión muy difícil y expresó un descargo en las redes sobre todo lo que significa ser mamá para ella.

Jimena se había ido de vacaciones con su hijo algunas semanas atrás a España. Por los videos y fotos que subió de su día a día, parecían haberla pasado muy bien los dos solos. Sin embargo, ahora la cantante de La Cobra tendrá que emprender un viaje sola.

“Chicos me voy dos semanas a laburar pero no puedo con la angustia. Vivo pegada a este niño”, expresó en una de sus historias de Instagram. En la siguiente, subió una foto de los dos abrazados y muy felices y debajo escribió: “Debo viajar por trabajo. Lloré toda la noche”. Junto a otra foto, agregó: “Los hijos te arruinan la vida porque la vida sin ellos no tiene sentido”.

Historia de Instagram subida por Jimena Barón con su hijo "Momo".

El descargo de Jimena Barón sobre su vida sentimental

Durante aquellas vacaciones con su hijo, Jimena se había intentado contactar con una persona que vive en España para verse y tener una cita. Sin embargo, cuando le dijo que estaba con “Momo” y que si salían iba a tener que llevarlo, esta persona desistió de verse. Cansada de este tipo de situaciones, compartió la captura de pantalla del chat y escribió: “Cómo espantar gente nombrando un solo individuo”.

Al rato, publicó una lista de los pro y los contra de salir con ella a la que llamó “CV para el amor”. Entre los requisitos, destacó dos fundamentales: que tiene que ser una persona que se lleve bien con su hijo y que todos los domingos se pasan en familia.

“Este año en mayo cumplo 35. Tengo un hijo de 7 casi 24/7. Puedo salir un tiempo, la tengo a Mari, pero pasado el momento citas si no se llevan bien con mi hijo se deberán tomar el palo por más increíbles que sean en la cama”, expresó. “No sueño con casarme, si es muy importante no me negaría. El sexo es diario y espectacular. Soy bastante más estructurada de lo que parezco y bastante menos loca”, sigue la lista.

En cuanto a la convivencia, dijo que no aspira a que suceda pero que en tal caso solo podría ser con habitaciones y baños separados. “Me gusta levantarme temprano, entrenar, comer saludable y dármela en la pera una vez por semana, ponele… la fisura no es un estado que me agrade. No soy celosa, tampoco pelotuda. No reviso cosas, no me revisa nada nadie”, cerró.