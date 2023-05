Eduardo Feinmann derrapó y estalló contra Narda Lepes: "Chiquitita"

El periodista macrista vio los precios de la carta del restaurante de Narda Lepes y no pudo evitar mostrar su indignación con un hiriente editorial contra la chef.

Eduardo Feinmann se mostró furioso con el menú del restaurante de la chef Narda Lepes, a quien criticó con dureza por sus precios en un editorial fulminante. "Saladito", sentenció el periodista macrista.

Al aire de su programa de Radio Mitre, Feinmann se despachó con un editorial en ataque a Narda Lepes, con comentarios de burla disfrazados de indignación. “Un amigo fue a comer al restaurante que tiene Narda Pelotes... ¿Cómo se llama? La de la Mesa del Hambre. Narda Lepes, perdón”, enfatizó el periodista al comienzo de su descargo.

De forma burlona, agregó: “Mi amigo me mandó el menú y dice: berenjena asada apanada, stracciatella, tomate y parmesano”. María Isabel Sánchez, la locutora del programa, aprovechó para colarse en la descripción de Feinmann para aclarar: “Sí, es la típica berenjena a la milanesa”. Directo al hueso, Feinmann aprovechó para disparar: "7 mil mangos".

Luego, el periodista macrista procedió a detallar los platos de la carta y, segundos de suspenso mediante, sus respectivos precios: “Churrasquito de cerdo, puré de zanahoria y manzana, chauchas y arvejas...7 mil pesos. O por ejemplo, hay un osobuco braseado con puré de papas, 8200 mangos. Saladito ¿no? Lo de la señora Pelotes".

“Hay langostinos a la griega, risoni, passata y tomate cherry", continuó Feinmann antes de que sus compañeros en el estudio le preguntaran si ese plato era uno de langostinos apanados. Restándole importancia pero en tono sobrador, Feinmann arremetió: "Y debe ser, pero para que sea más caro le pone nombres raros. 8400 la porción, que debe ser chiquita".

Narda Lepes estalló de furia en medio de una entrevista: "Pelotudo"

Durante una entrevista, la cocinera y dueña de Narda Comedor arremetió contra las aplicaciones de delivery como Rappi y PedidosYa, y señaló: "Yo no uso ninguna aplicación de pedidos, nunca jamás. Me parece que está mal hacer que alguien pedalee rápido 15 kilómetros para vos comerte dos empanadas".

Quienes oficiaron de entrevistadores recordaron que la nueva actualización que se sumó al paquete de apps es Turbo, donde si el pedido "no llega en 10 minutos, te devuelven la plata". "Y matan al repartidor", acotó uno de los comunicadores en un humor ácido que desató la furia de Narda contra este sistema tan popular: "Las cosas no son así. Que todo sea a demanda me parece que está mal. Si todas las decisiones que se toman las toma un pelotudo de marketing está mal".

"Hay que pensar si está bien que sea tan pajera que no me puedo levantar para comprar dos empanadas de alguien que las hace a dos cuadras de mi casa", cerró la también miembro de Cocineros argentinos (Televisión Pública), en su nueva temporada.