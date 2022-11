Distraído y fuera de ritmo: el video de Macri bailando cumbia que se hizo viral

Las redes sociales hicieron viral un nuevo video de Mauricio Macri bailando cumbia y con problemas de coordinación a la hora de seguir el ritmo de la canción.

Mauricio Macri volvió a ser el centro de los comentarios en las redes sociales tras la reciente viralización de un video donde se lo puede ver bailando un clásico de la cumbia, con marcados problemas para seguir el ritmo. Cuáles fueron los pasos que soltó el expresidente en el casamiento de su primo Jorge.

Aunque son bien sabidas sus limitaciones para la danza, a Macri parece no importarle demasiado dado que en reiteradas ocasiones se mostró improvisando pasos de baile, como los que soltó en el casamiento de Jorge, su primo, y María Belén Ludueña. Junto a Juliana Awada, el expresidente se subió a un escenario y se animó a bailar al ritmo del grupo Ráfaga.

El video no tardó en viralizarse en las redes sociales y los usuarios aportaron su cuota de humor, con afilados comentarios sobre la falta de coordinación de Macri. "Siempre haciendo movimientos de egipcio. Es de madera", "no hay nada más siniestro que ver bailar al diablo" y "está enyesado" fueron algunos de los aportes más picantes en Twitter.

Ernesto Tenembaum destrozó a Mauricio Macri: "Intrascendente e irrelevante"

En los últimos días, Mauricio Macri volvió a ubicarse en el centro de la escena política tras publicar Para qué, su nuevo libro. Quien leyó el libro y dejó bien en claro en su programa que no le gustó nada fue el reconocido periodista y conductor de radio Ernesto Tenembaum. En tono crítico, el comunicador habló de la presentación del polémico lanzamiento editorial y fue durísimo con una afilada serie de críticas para el expresidente de Argentina: "Me pareció un libro liviano, intrascendente e irrelevante que no va a tener ninguna influencia".

En ese sentido, Tenembaum también aseguró que el libro de Macri es solamente "parte de una campaña", en alusión a las elecciones del año próximo. Además le respondió al ex presidente de Boca, que durante la presentación del libro picanteó: "Ningún progre nos puede correr, ese discurso cínico no lo banco más".

"Lo que lo corrió a Macri cuando era presidente no fue el discurso progresista, sino la realidad porque aplicó herramientas que terminaron en un desastre", lo atendió Ernesto Tenembaum. Por otra parte, hace unas semanas, el periodista no kirchnerista se había sumado a las figuras que consideran que no hay pruebas para condenar a Cristina Kirchner por la causa Vialidad.