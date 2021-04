Carlos Calvo tuvo muchos problemas de salud debido a los tres ACV que sufrió en su vida hasta su fallecimiento el 11 de diciembre de 2020. En la segunda ocasión que sufrió este accidente cerebrovascular, Diego Pérez estuvo presente y, entrevistado por Jey Mammon en Los Mammones, recordó entre lágrimas ese fatídico días.

“Fue como una película. Yo creo que en veinte vidas no le pasa a casi nadie”, comenzó diciendo quien fuera uno de los mejores amigos del galán. Y explicó: “Era el fin de semana largo del 12 de octubre (de 2010), que se había corrido el feriado. Estábamos por estrenar en gira por la provincia para desembocar en Carlos Paz con Silvina y Vanina Escudero, Carna, Matías Santoiani y Alejandro Fiore, más Carlín, obviamente”.

Diego contó que a Calvo siempre le había costado estudiar los libros. “Nos dirigía Carlitos Olivieri, con el cual nos divertíamos horrores. Y ya teníamos al asistente de dirección, Chiche, y al negrito Santoiani que es el salvavidas de cualquiera, con los libretos, porque Carlin se olvidaba la letra”, contó Pérez. E imitó al galán con su tonada canchera diciendo: “No me acuerdo”.

Pero luego explicó: “El día del estreno viene al camarín y me dice: ‘Vení, repasemos la letra porque no me acuerdo nada’. ‘¡Ay, boludo, dale! Bueno, ¿qué digo yo cuando entro?’ ‘Yo soy el señor Smith y vivo en el piso de arriba’. ‘¿Qué más?’ Y me dice: ‘Pasame la gaseosa’. ‘¡Agarrátela vos, boludo!’. La tenía acá -dijo señalando a su lado-. ‘No puedo’, me dice. ‘¿Cómo que no podés?’ ‘No puedo’. Y veo que empieza a ponerse muy colorado, a transpirar mucho y que se le desvía un ojo. Entonces, lo llamo a Olivieri y le digo: ‘Me parece que Carlín no está bien’.

Pérez contó que, en ese momento, el director se encontraba junto a su esposa, Betty Villar, quien además de actriz es médica. “Lo mira y me dice: ‘¿Por qué no vas diciendo que vamos posponiendo el estreno por un rato?’. ‘¿Qué digo? ¿Que hay un problema técnico?’. Porque muchas veces se dice eso. ‘No, decí que hay un problema con uno de nuestros compañeros’, me dice Olivieri”.

Después de anunciarle al público que por una “indisposición” de uno de los actores se iba a demorar el debut, Diego volvió a su camarín y se encontró con el peor panorama. ”Cuando entro ya estaba todo el elenco alrededor y Carlín tirado en el suelo. Ya habían llamado a la ambulancia en esos tres minutos. Gracias a Dios, enseguida vino la ambulancia, lo cargaron y se lo llevaron a operar”, contó. Y agregó: “Así cómo estábamos nos fuimos al hospital. ¿Vos sabés que hasta el día de hoy nadie reclamó la devolución de la entrada? ¡Con lo que cuesta una entrada de teatro!”.

Diego contó que el respeto del público fue tal, que aunque ya existían las cámaras en los teléfonos celulares nadie tomó ninguna foto del momento en el que el galán era trasladado. Y señaló: “Se levantaba el espectáculo. Y una de las cosas que empezamos a hablar con Olivieri era que Carlín quedaba en una mala situación económica. Y dijimos: ‘Está la obra ensayada, está la escenografía...¿Por qué no buscamos a una persona que haga su papel?’ Y empezamos a tirar nombres. Tiramos el de (Marcelo) De Bellis”.

Sin embargo, la persona elegida para ocupar el rol principal fue, ni más ni menos, que Pérez. Y no pudo evitar al llanto al recordarlo. “Tanto Carina Galucci como Faroni me pidieron, como homenaje, que yo hiciera lo de Carlín. Y yo hice lo de Carlín. Tuve que ensayar de nuevo con todos el papel de Carlín, por pedido de su mujer. Con la ropa que usó él hasta esa función. Y por pedido de Javier, que fue un incondicional hasta el día de su fallecimiento. Fue muy fuerte para mí”, dijo.

Finalmente, luego de que todos elevaran un aplauso en honor a Calvo, Diego aseguró: ”Se están haciendo tantas biografías en Netflix y yo digo: ‘¡Qué lindo sería contar la historia de Carlín!’. Porque es tan nutritiva. Y ayudaría a tanta gente lo que le pasó. Más toda la historia divertida .del galán que aceptamos los hombres, porque viste que a los hombres nos costaba que nos guste el galán que le gustaba a tu novia...”.