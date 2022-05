Desgarrador pedido de Luisito, ex Cuestión de Peso: "No puedo"

Luisito de Cuestión de Peso hizo un pedido desesperado en una entrevista reciente, donde también contó el calvario que vive a diario.

Luis Zerda, más conocido como Luisito de Cuestión de Peso, reveló que atraviesa un momento personal muy complicado e hizo un desgarrador pedido durante una entrevista con Mitre Live. "Están preparados para lo peor", reconoció el exparticipante del reconocido reality, muy criticado por no acompañar a aquellos que pasaron por el ciclo.

Ya son varias las historias de integrantes de Cuestión de peso que luego del conocido ciclo no recibieron el acompañamiento necesario y empezaron a tener problemas de salud. En las últimas horas se viralizó el caso de Luisito, uno de los participantes más queridos del programa, ya que pasó por varias ediciones del mismo. Zerda contó que actualmente está pesando 300 kilogramos y no tiene trabajo para poder solventar un tratamiento.

"Pensé que me moría y que al otro día no iba a estar más", reveló Luisito en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live. También contó que hace cuatro años que no viaja en un remis o taxi. Sobre el día a día con obesidad, contó: "Mi papá tuvo que hacerme una cama especial".

"Hoy en día todo es plata lamentablemente, vivimos en una sociedad donde todo se rige por dinero y para ir al gimnasio o hacer una dieta tenés que pagar y yo no tengo entrada de dinero", agregó Luisito. Además, contó que hay días en los que no se quiere levantar de la cama. En ese sentido también reveló una experiencia desgarradora: "Un día me sentía mal, me dolía mucho el pecho, me acuesto a dormir y lo primero que hice fue un darle un beso a mi mamá, que no soy de hacer eso, pensé que me moría y que al otro día no iba a estar más".

"Mi familia está preparada por si algún día llego a faltar, están preparados para lo peor", siguió Luisito en su desgarrador relato. A continuación, el exparticipante de Cuestión de Peso aprovechó para pedir que lo ayuden a conseguir trabajo y así poder costearse un tratamiento: "Tengo miedo de morirme, no tengo trabajo, con dinero podría estar internado o mejorar mi calidad de vida".

El difícil presente laboral de Pablo, otro ex-Cuestión de Peso

Pablo Bragale también fue parte de Cuestión de Peso y como Luisito, tampoco logra reinsertarse al sistema laboral aunque se encuentra estudiando el profesorado de Historia, ya que en los preocupacionales queda totalmente descartado. “Cuando voy a los exámenes psicofísicos me dicen que tengo una complicación, he ido recomendado a un call center, donde estaría sentado, pasé la etapa de entrevistas y no quedé, te rebotan”, contó. Además, reveló que está abierto a trabajar "de lo que sea".

Lo que le permite mantenerse hasta ahora fue una pensión derivada de sus padres, que murieron: “Eso me permite pagar el alquiler, tratamiento y con lo poco que queda vivir. Pero quiero trabajar, no quiero quedarme en mi casa. Quiero y necesito trabajar. Hubo años que estuve prácticamente muerto antes de Cuestión de peso, eso no era vivir y me movía, tenia changas, fui administrativo hasta que el cuerpo no me dio mas. El cuerpo hoy me da, pero hice el esfuerzo y me siguen discriminando y yo estando en mi casa pasivo”.