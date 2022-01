Defederico publicó explosivos audios y amenazas de Cinthia Fernández: "Te voy a clavar un cuchillo"

Matías Defederico mostró evidencias de las amenazas y la violencia de Cinthia Fernández hacia él. "Negro de mierda" y "vago del orto" fueron algunos agravios.

La feroz disputa mediática y legal entre Cinthia Fernández y Matías Defederico sigue su curso con el correr de los años. Lejos de terminar, a medida que pasa el tiempo se va poniendo cada vez más fuerte. Ahora fue el exfutbolista que tomó la iniciativa y mostró los explosivos audios y las capturas de pantalla del maltrato de ella hacia él.

Uno de los casos más escandaloso de la farándula argentina durante la última década continuó ahora con las terribles evidencias que exhibió el exjugador con respecto a la violencia por parte de la expanelista de LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece).

Defederico publicó explosivos audios y capturas de Cinthia Fernández: "Te voy a clavar un cuchillo"

Luego de que su exesposa lo destrozara otra vez en LAM hacia finales de 2021, el exdeportista se cansó y contraatacó a través de varias historias en su cuenta oficial de Instagram (@mattdefederico): “No entiendo, aún ya pasado 4 años de separarme, la cizaña, el odio y el rencor que maneja CF contra mí, cuando nos separamos por los cuernos que ella me metió con su compañero ("Pasti", Franco Friguglietti) de obra en Stravaganza”.

“Realmente no puedo vivir en paz, no puede ser que se maneje con total impunidad en la TV una mujer así y pueda decir lo que se le cante. Realmente es un calvario mi vida todos los días de mi vida. No se lo deseo a ningún hombre ni a ninguna mujer”, continuó.

Defederico destrozó a Cinthia Fernández en sus historias.

Sin embargo, las contundentes acusaciones de Matías Defederico no terminaron allí, sino que siguieron al día siguiente: "Te voy a contestar una por una, porque no me voy a callar más, y te voy a sacar la careta porque sos una basura de persona. Como mamá, que el día de mañana te juzguen mis hijas".

Además, Defederico adjuntó una imagen del día del parto de Cinthia Fernández cuando tuvo a Francesca (7) y escribió: "Primero, la más importante. Sí estuve en el nacimiento de ´Fran´, ¿o esta foto está trucada?".

Defederico estalló contra Cinthia Fernández y mostró todo.

Para colmo, el ex Independiente la desafió y le preguntó a la distancia "¿te acordás que ese día cagaste a trompadas a tu mamá y rompiste bolsa, el cual (sic) mi papá tuvo que venir a cuidar de las gemelas y yo llevar a tu mamá con las valijas porque la echaste a la calle?". "En ese lapso fuiste al hospital sola, pero yo llegué al sanatorio y estuve presente en el parto de Francesca. Mitómana", se defendió él.

Las explosivas historias de Defederico vs. Cinthia Fernández.

Qué dice el audio de Cinthia Fernández contra Defederico

Luego de haber exhibido la evidencia de que ella lo eliminó del grupo de WhatsApp de los padres del colegio, Matías adjuntó un violento y amenazante mensaje de voz de ella hacia él: "Negro del ort*, te chupa un huevo... ¡Las vas a pagar todas, hijo de mil p...! ¡Vago del ort*, la con... de tu madre! Una por una".

Tras una aparente discusión entre ambos porque la ex LAM llevó a las hijas a un evento en pleno coronavirus, ella le contestó: "A mí no me vas a decir cómo las cuido. Ustedes, que se contagiaron todos, inclusive vos, negro de mier... Y van a la Costa y las juntás... Con un hisopado de saliva que no sirve para un caraj*, ¡villero hijo de mil pu...!".

"Me llega a pasar algo y te juro por Dios que te clavo un cuchillo", amenazó Fernández a su exesposo, que aseguró que tiene muchísimas capturas más pero que no las muestra porque le da "vergüenza" por sus hijas.

Qué pasó en Año Nuevo entre Cinthia Fernández y Defederico

El 3 de enero de 2022, una vez terminado LAM, la modelo fue invitada como panelista a Nosotros a la Mañana (El Trece) y explicó lo ocurrido: “La gente me acusaba (en las redes sociales) y me decía que cómo dejaba que las nenas estuvieran en ese entorno... Yo no sabía de qué hablaban porque a Defederico lo tengo bloqueado, pero después me empezaron a llegar videos y estaban todos tomando. Por eso me asusté, pensé que había pasado algo”.

“Él me tenía que traer a las nenas, que después del brindis venían a casa. A las dos de la mañana me dijo que terminaba y venía", añadió la bailarina, aunque también aclaró que "pasaron dos horas y las nenas no llegaban”. Entonces, Cinthia expresó: “Yo no quería molestar, pero ya me estaba preocupando porque mis hijas no aparecían y me seguían llegando los videos de todos chupados. Él estaba tomando, entonces pensé que se habían pegado un palo. Me empezó a temblar todo el cuerpo y estaba muy nerviosa”.

Por último, explicó que ella misma fue a buscar a las niñas y repasó: “Yo fui calmada y me dieron a las chicas, pero esas tres horas lo pasé muy mal. Pasé un fin de año divino y me lo arruinaron”.