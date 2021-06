Darío Barassi se vacunó contra el coronavirus y bromeó: "¡Me hacen sentir una vaca!"

El conductor de "100 argentinos dicen" logró inocularse contra el Covid-19 y lo contó en un video en sus redes sociales.

Luego de ser vacunado contra el coronavirus, Darío Barassi grabó un video contando su experiencia y lo posteó en Instagram. "Gordo vacunado", fueron las palabras con las que acompañó su video, dejando en claro que pudo hacerlo debido a su peso.

“Les quiero contar algo: primero un poco en serio, después con un poco de humor”, introdujo el humorista y anunció: “Estoy vacunado”, algo que reafirmó mostrando su certificado. “Era un tema que me tenía nervioso, me tenía angustiado y preocupado. Porque si bien yo ya había tenido el bicho y si bien en mi trabajo se cumplen con todos los protocolos posibles, no dejo de estar muy expuesto y eso me preocupaba mucho por mi familia y por mí. Aparte de la condición de la gordura...”, graficó Barassi.

Además, contó sentirse muy feliz por el hecho de haberse podido vacunar en su ciudad de residencia y no en el exterior, ya que estaba a punto de viajar: “En un mes me voy de viaje, voy a estar unos días afuera, y pensé que me iba a tener que vacunar afuera”, contó. Y agregó: “Pero por suerte acá en Capital Federal habilitaron para las personas con mis condiciones. Me anoté y a las 24 horas ya me estaban dando un turno. Así que quiero felicitar y ponderar eso”, dijo el conductor.

Respecto del procedimiento con el que fue inoculado, Barassi describió que “vine y en dos segundos ya estoy vacunado. En ese sentido, estoy tranquilo y aliviado. Y le deseo a todo el mundo que pueda tener esta misma tranquilidad, lo antes posible”, deseó.

Fiel a su estilo, decidió rematar su relato en el vacunatorio con una buena dosis de humor. “¿La parte graciosa? Me mandaron a La Rural, chicos. No se puede ser tan hijo de puta. ¡Me hacen sentir una vaca!. ‘Gordo, andá a La Rural a vacunarte’. Un poquito de humor, estoy tranquilo y contento”, dijo.

Y por último, dejó un mensaje de aliento para sus seguidores: “Vamos argentinos, que nos sobra actitud y huevos. No sé si alcanza, pero... a bancar”, expresó Barassi.