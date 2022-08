Darío Barassi le hizo la cruz a Dalia Gutmann: "Me chupa un huevo"

La comediante Dalia Gutmann mandó al frente a Darío Barassi y reveló cuál fue el grosero comentario que recibió de parte del conductor.

La comediante Dalia Gutmann escrachó a Darío Barassi y reveló cuál fue el grosero comentario que le dijo el conductor de 100 argentinos dicen (El Trece) cuando ella lo invitó a ver su obra Cosas de minas. "Es un horror", sentenció.

Todo comenzó con una entrevista radial que Dalia Gutmann, en su programa de Radio Gente, le hizo a su colega Romina "Momi" Giardina, donde hablaron de chismes y del nuevo espectáculo de stand up de Momi, Cualquier cosa te llamamos (con funciones en el Teatro Picadero). En medio del diálogo, la conductora aprovechó para hacerle un desplante a su invitada: "Tengo celos de que Barassi (Darío) te fue a ver al teatro a vos y a mí no. No te puedo explicar".

"Ya le mandamos un mensaje a Darío", le contestó "Momi", logrando que la pareja de Sebastián Wainraich largase un afilado dardo para el conductor. "Un día le dije: 'boludo, nunca me viniste a ver al teatro'. 'Me chupa un huevo', me dijo. Es un horror", arremetió Gutmann, exponiendo cuál habría sido la contestación de Barassi a su invitación. Por el momento, el actor no se manifestó al respecto.

La fuerte acusación de Momi Giardina contra Martín Bossi: "Recontra pirata"

En la misma entrevista, Momi confesó que mantuvo una relación con Martín Bossi durante casi cuatro años y que todo finalizó porque él le fue infiel. "Fue por el único que llegué a tomar antidepresivos", enfatizó Giardina."La pareja fue una mierda. Éramos muy intensos. Lo quiero mucho pero claramente no funcionó", empezó por decir la humorista y luego explicó la insólita forma en la que se enteró que Bossi le era infiel. "Yo estaba re enamorada. Estaba haciendo teatro con Gasalla por los 100 años del Maipo. Estaba en el camarín leyendo una revista. Era revista Pronto y veo que decía: la nueva pareja Martín Bossi y Fernanda Iglesias", explicó Giardina sobre el terrible momento que le tocó pasar.

En este sentido, la humorista y tiktoker amplió: "Martín era mi pareja, mi novio y en las fotos estaba en la plaza con la mina. Sí, me dejaron por Fernanda Iglesias". "Lo llamé re caliente diciéndole mil cosas. Pasa que Martín era recontra pirata en aquel entonces y bueno, me pasó", sentenció Momi Giardina, al tiempo que aseguró que hoy en día mantiene un buen vínculo con Martín Bossi.