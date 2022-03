Dani La Chepi se separó de Javier Cordone: "Los motivos son personales"

Dani "La Chepi" confirmó su separación de Javier Cordone tras dos años de relación.

Dani “La Chepi” es una de las influencers con más seguidores del país. Día a día, comparte todos los detalles de su vida personal a través de videos cómicos. Sin embargo, esta vez usó las redes para confirmarles a sus fans un rumor que circulaba desde hace días y que hasta ahora no había confirmado: su separación de su pareja, Javier Cordone.

Javier y “La Chepi” están juntos desde hace dos años. Los seguidores de ella comenzaron a sospechar que algo andaba mal al notar que ambos habían dejado de seguirse en Instagram. Ahora, ella conversó con Ciudad al respecto y finalmente terminó confirmándolo. “Estamos separados”, expresó, sin querer entrar en demasiados detalles.

Cuando los periodistas le preguntaron cuáles fueron los motivos de esta decisión, ella declaró: “Los motivos son personales. Hasta ahí voy a contar”. Después de haber dado esa entrevista, se dirigió a sus redes sociales e hizo un posteo simple y conciso: “Javier y yo estamos separados, pero yo estoy bien. Las razones, qué pasó, por qué, desde cuándo y demás me parece que son parte de la intimidad”, expresó.

Al día siguiente, publicó un descargo que dio a entender que fue Javier quien cometió los errores más grandes en la relación. “Les quiero agradecer antes que arranque el día por los mensajes de amor, de cariño y con tanto respeto que me han mandado. ‘Bueno, Dani, espero que estés bien’, ‘Qué lástima, hacían muy linda pareja’… Todos esos mensajes de amor, gracias”, comenzó.

“Conté que me separé porque ustedes me preguntaban un mensaje tras otro, se los conté a ustedes. Después lo cuelgan en otro lado y ahí aparecen las mujeres a agredir. Leí comentarios como ‘Pobre pibe, lo usó’. Si yo contara un montón de razones que son parte de mi intimidad y la de él cambiarían esos mensajes”, cerró, dejando un gran misterio entre sus seguidores.

El descargo de Dani “La Chepi” sobre el bullying a su hija

Antes de que su hija Isabella comenzara el ciclo lectivo en la escuela, Dani publicó un video a modo de descargo sobre el bullying que sufrió en el jardín de infantes. Según contó los niños se burlaban de ella por ser hija de una influencer. “Esto es todo lo que no hay que hacer. A Isa le han hecho bullying en el jardín, repitiendo frases de los padres claramente, como por ejemplo: ‘Tu mamá no trabaja, mi papá trabaja que tiene carnicería, eso no es trabajar’, ‘Tus videos no son graciosos’, ‘Te fuiste a Panamá porque tu mamá es influencer, si no no lo podés pagar’. Frases que claramente escuchan es casa. ‘Tenés pelos en los brazos’, ‘Tenés panza’. #EduquemosConAmor”, expresó.