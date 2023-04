Cuántos hijos tiene Nicole Neumann con Fabián "Poroto" Cubero

La pareja está divorciada desde 2018 y muchos fanáticos se preguntan cuántos hijos tuvieron durante su vínculo sentimental.

Fabián Cubero y Nicole Neumann fueron sin lugar a dudas una de las parejas más mediáticas de nuestro país con la conformación de una relación muy seguida por todos los fanáticos. Actualmente se encuentran separados y todos sus seguidores se consultan sobre cuántos hijos tuvieron durante este vínculo amoroso.

Su relación duró once años en una experiencia que contó con la llegada de tres hijas. Allegra, quien tiene 15 años, Indiana de 12 y Sienna su hija menor con 9 años de edad. Anteriormente los abogados de la modelo y el ex futbolista argentino hicieron la presentación de un documento en el cual se relaciona al final de las medidas cautelares sobre la visita a las menores, finalmente aprobada por un juez. Sin duda fue un momento muy crítico para esta ex pareja que terminó con un acuerdo entre ambas partes en conjunto con el trabajo de sus abogados, quienes se ocuparon de armar una documentación que les permite a ambos mostrar a sus hijas sin ningún inconveniente.

Luego de este suceso, la ex pareja logró superar algunos inconvenientes para poder compartir diferentes espacios, como lo fue en la primera comunión de Allegra. En aquella ceremonia, ambos llegaron a las instalaciones de la iglesia en compañía de sus actuales parejas y posteriormente en sus redes sociales compartieron varias fotografías de este memorable momento. En aquella oportunidad se evidenció que las diferencias ya habían desaparecido con la intención de otorgarles bienestar a sus hijas.

Durante este largo conflicto en el cual estuvieron involucrados, Nicole en varias oportunidades remarcó que Fabián en muchos casos trató de impedir que tuvieran una buena relación y para confirmarlo presentó una foto de su casa en la cual sobresalía una imagen de cuando compartían un vínculo sentimental. “No tengo vergüenza, es el padre de mis hijas, alguien con quien compartí once años. No voy a sacar la foto, él sigue siendo el padre de mis nenas”, sostuvo la modelo.

El panorama fue tenso durante el 2017, año en el cual ambos tuvieron que salir a confirmar la ruptura. En este marco, el ex jugador sostuvo que había finalizado su relación con Neumann y que posteriormente tendría que conversarlo con sus hijas para evitar nuevos conflictos. Inmediatamente el ex deportista abandonó su domicilio conyugal y luego se alquiló un departamento. Un año más tarde se divorciaron.