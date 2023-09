Coco Sily decidió contar la verdad sobre Caramelito: "Yo no"

El comediante recordó su relación frustrada con la animadora infantil y se mostró disgustado cuando le preguntaron detalles sobre la separación.

Coco Sily recordó su separación de la animadora infantil Caramelito Carrizo y el dolor que sufrió al saberse solo de manera tan brusca. "No lo vi venir", reflexionó el querido actor y comediante en una entrevista.

Invitado al programa de Guille Aquino en Blender, Coco se refirió a su separación de Caramelito y se mostró nostálgico al recordar ese momento: "Fue como una desgracia cuando te pasa eso, no la situación de pareja, pero la viralización de la ruptura. Me dejó muy rápidamente".

"Fue nada, conocer una excelente mujer, engancharme mucho...", agregó, con dolor. A pesar de que el conductor trató de presionarlo para saber más detalles del asunto, Coco Sily fue categórico y respondió: "No quiero que me pregunten... Quería hablar de otras cosas".

"Yo no lo vi venir porque de un día para el otro me dijo que no quería estar más conmigo porque quería apostar a otra relación. Esto fue lo que sucedió y yo súper respeté su decisión y por eso no lo hice público, yo no hice notas", cerró, dando por zanjado el tema.

La llamativa razón por la que Caramelito Carrizo volvió con su marido

En una reciente entrevista que brindó con Catalina Dlugi en el ciclo radial Agarrate Catalina, Carrizo se sinceró sobre la actualidad de su vida amorosa e hizo un fuerte descargo. "Si bien nos separamos en diciembre, con Damián seguimos en contacto por nuestros hijos y toda la familia. El vínculo era muy bueno, pasaron siete meses y empezamos a tener conversaciones sobre reparar. Él dio el primer paso", empezó por decir.

En este marco, sumó: "Cuando hablo de reparar, me refiero a lo que tenía que ver con nosotros dos y la historia que tuvimos de 25 años. Todo lo que va pasando en el día a día se va sumando al tapete. Son tantas cosas que van pasando que todo cuenta”. Luego, reconoció: "Esto viene siendo parte de un proceso, las cosas no se dan de un día para el otro, tanto las rupturas como las recomposiciones".

Finalmente, aclaró cómo está su relación amorosa y las medidas que decidieron tomar para no caer en los errores del pasado. "No estamos conviviendo. Estamos viendo la manera de poder recomponer todo. Iremos viendo de a poco qué es lo mejor para todos. Siento que llevará el tiempo que merezca".