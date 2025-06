Cinthia Fernández debutó con Toti Pasman, lo trató de "pajero" y se pudrió todo al aire: "Pelotuda"

Cinthia Fernández debutó con Toti Pasman, lo trató de "pajero" y se pudrió todo al aire.

Toti Pasman mantuvo un tenso cruce con Cinthia Fernández en una de sus primeras salidas al aire en el nuevo stream Carnaval. La mediática que pasó por la política se mostró enfurecida por un pedido que le hizo el periodista deportivo y expuso su bronca ante todo el equipo. Cómo quedó el clima de trabajo luego del terrible ida y vuelta, y la palabra de Pasman ante el desplante de Fernández.

Todo empezó en una de las primeras salidas al aire del programa de Toti Pasman en el stream Carnaval, cuando el periodista deportivo le pidió a su compañera Cinthia Fernández un saludo para un grupo de oyentes y la mediática se negó indignada. “No me gusta y te voy a decir por qué. Primero, me parece una falta de respeto porque está mi pareja. Y es un saludo de pajertos. Odio hacer saludos. Me parece una falta de respeto. Me parece ser cavernícola… Te lo digo para que nos vayamos conociendo. No me copa. Me ponés en un lugar básico”, arremetió Cinthia Fernández.

"No me pareció una falta de respeto. Te estás enojado de más. Te contratamos porque tenés cabeza, para que hables de política, para que hables de actualidad. Nunca te cosificamos. Si lo tomaste como una falta de respeto, te pido disculpas", se defendió Toti Pasman, descolocado por la situación.

Qué pasó después de la pelea de Toti Pasman y Cinthia Fernández al aire

El periodista Toti Pasman habló con Intrusos (América TV) sobre la discusión con Cinthia Fernández y pronunció un fuerte descargo: “Para mi no fue como ella dijo, pero si en la sociedad de hoy se toma así hay que estar más atentos, no pido más saludos. Creo que con eso hay que aflojar un poquito, por ejemplo, los piropos no se pueden decir más. El piropo lindo estaba bueno, pero en estas épocas no se pueden hacer un montón de cosas porque te matan. Que la mujer se sienta mal por alguna cosa media machirula la entiendo, ahora, que ya le moleste que sea caballero, no bueno, anda al psicólogo”.

Por otro lado, Cinthia Fernández habló con el magazine de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares y reveló que Toti se disculpó con Roberto Castillo, su novio abogado, y lo mandó al frente al exponer que "esta gente se quedó en el tiempo". “Me llamaron para hacer un programa de actualidad, no para soportar gente que haga comentarios pelotudos. Después me dice que es por admiración, me trata de pelotuda”, cerró Cinthia Fernández, quien no se sabe si volverá a formar parte del equipo de trabajo del programa de Toti Pasman tras el picante cruce.