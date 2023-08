Christophe Krywonis confirmó lo que todos creían antes de casarse con su pareja: "Muy discretos"

El chef tiene todo preparado para casarse con su pareja, con quien tratan de mantener en reserva su relación.

Christophe Krywonis confirmó que se casará con su pareja y de esa forma despejó una de las dudas más habituales en el mundo del espectáculo. El cocinero que fue parte de las ediciones de MasterChef en Argentina y Uruguay dio detalles al respecto y no se guardó nada.

La noticia fue dada a conocer por el periodista Ángel de Brito en LAM (América TV), quien habló con el famoso cocinero. "Él está muy feliz", aseguró el conductor en compañía de sus "angelitas". Según explicó, el chef nacido en francia le propuso matrimonio a su pareja desde hace más de un año y recibió el "sí".

"Ya está el compromiso, ya le dio las alianzas. No tienen fecha puesta todavía, pero se van a casar, ya están comprometidos", indicó De Brito con respecto a la pareja. Al teimpo que le envió un afectuoso saludo: "Le mandamos un beso a los dos. Él vuelve ahora a un programa en Telefe que estaba haciendo".

Cristophe Krywonis confirmó lo que todos pensaban sobre su pareja

El anuncio de casamiento sorprendió al público porque no es habitual que Cristophe se muestro junto a su pareja. El exjuradao de Bake Off se abrió con De Brito y explicó el motivo, develando un duda de larga data: "Somos muy discretos porque a ella no le gusta aparecer por nada salvo en mis fotos de Instagram".

El chef siempre mantuvo en reserva su relación con Melody Hein, aunque esporádicamente se muestra muy enamorado en las redes sociales, donde sube fotos y videos junto a ella. La confirmación del romance llegó en septiembre pasado, cuando fueron juntos a un evento de Disney celebrado en el Centro Cultural San Martín. Aunque recién para febrero se mostraron ante las cámras en un evento realizado por San Valentín en el que Krywonis fue el encarado del menú.

Telefe tomó una firme decisión y levanta MasterChef a último momento

Telefe tomó una decisiva postura con respecto a sus contenidos y cancelará MasterChef, el exitoso programa de cocina conducido por Wanda Nara, que tiene a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis como jurados. Esta noticia tomó por sorpresa a los seguidores del reality, ya que está a punto de llegar la gran final, en la que se definirá quién ganará la competencia. Sin embargo, a pocos días de este importante evento, el canal decidió levantar el certamen.

Desde hace meses, Telefe lidera el rating, siendo MasterChef uno de los programas más vistos del canal. A pesar de esto, la producción tomó esta decisión para priorizar otro contenido. Resulta que el miércoles 2 de agosto es jugará la ida de los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores. Como MasterChef se trasmite a las 23 horas, el canal decidió moverlo para transmitir el partido.